Витамин С и цинк подсилват имунитета

В сезона на настинките и грипа поддържането на имунната система става по-важно от всякога. Две ключови хранителни вещества – витамин С и цинк – действат в съчетание, за да подпомогнат защитните сили на организма. Когато се използват разумно чрез диетата, в правилното време и чрез здравословен начин на живот, те могат да помогнат за ограничаване на заболеваемостта, намаляване на тежестта им и поддържане на имунната устойчивост.

Защо витамин С и цинк са важни

Витамин С играе много роли в имунитета – стимулира производството и функцията на белите кръвни клетки, помага за защитата на клетките от увреждане като антиоксидант и поддържа бариерната функция на кожата и лигавиците.

Цинкът е микроелемент, който е от решаващо значение както за вродения, така и за придобития имунитет. Той подпомага развитието на имунните клетки, поддържа сигналните пътища и играе роля в контролирането на възпаленията и вирусната репликация.

Проучвания, цитирани от Frontiers, показват, че комбинацията от адекватни количества цинк и витамин С може да доведе до по-силна имунна реакция, отколкото всеки от тях поотделно.

Жените могат да извлекат особена полза от това – хормоналните колебания, менструацията, бременността или кърменето могат да увеличат нуждата от хранителни вещества, което прави добрия прием на витамин С и цинк особено полезен за поддържане на енергията, устойчивостта и възстановяването.

Източник: Витамин С и цинк – мощна комбинация за силен имунитет