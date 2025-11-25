IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Хейли Бийбър със секси кадри от плажа

Показа топ форма

25.11.2025 | 21:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хейли Бийбър разгорещи страстите в социалната мрежа Instagram. Дни преди да навърши 29 г., тя публикува в профила си доза провокативни кадри. Виждаме как моделката се е излегнала на плаж - на брега. Тя е по изрязан черен бански от 2 части, чието долнище е тип прашка.

На първата снимка звездата лежи по корем и чудесно се забелязват перфектните ѝ форми. Другата снимка е направена от по-близо и красавицата отново изумява с тялото си. Тя събра много комплименти за визията си.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Хейли Бийбър тяло бански плаж
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem