Хейли Бийбър със секси кадри от плажа

Хейли Бийбър разгорещи страстите в социалната мрежа Instagram. Дни преди да навърши 29 г., тя публикува в профила си доза провокативни кадри. Виждаме как моделката се е излегнала на плаж - на брега. Тя е по изрязан черен бански от 2 части, чието долнище е тип прашка.

На първата снимка звездата лежи по корем и чудесно се забелязват перфектните ѝ форми. Другата снимка е направена от по-близо и красавицата отново изумява с тялото си. Тя събра много комплименти за визията си.

