Зеленски е "готов да продължи напред" с американския план

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна

25.11.2025 | 22:49 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Украйнският президент Володимир Зеленски съобщил днес на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Украинският лидер каза, че "принципите" на новия американски план за прекратяване на конфликта могат да доведат до "по-дълбоки споразумения".

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори, пише БТА.

Тагове:

Зеленски Русия мир план
Войната в Украйна
