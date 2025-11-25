IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Маникюр за сезона на Стрелец - нови идеи

От лавандулов френски стил до монохроматична аура

25.11.2025 | 22:52 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Стрелецът е оптимистичен и топъл огнен знак, който не се страхува да се откроява. През по-голямата част от официалния празничен сезон, едно от най-ликуващите, магически и игриви времена на годината ни идва благодарение на Стрелеца. Той е огнен знак, свързан с любовта към живота, прекалено себеизразяване, приключения, учене, жажда за философстване, позитивна перспектива, привидно ограничен късмет и директни мнения. 

Цветът на аурата му е лилав, което означава силна духовна връзка, която подхранва неговата надеждна и любознателна природа. Това прави нюансите на лавандула, виолетово и патладжан идеални за маникюр за сезона на Стрелеца. Освен това, родените през ноември Стрелци имат жълт топаз и цитрин като рождени камъни, докато родените през декември имат сини камъни от тюркоаз, танзанит и циркон. Така че всички тези цветове са подходящи и за визия за маникюр, която да почете огнената зодия. 

Независимо дали празнувате рождения си ден през ноември или декември, или просто искате да се впишете в аурата на Стрелец, разгледайте предложенията ни за нов маникюр и изберете от тях преди следващото си посещение в салона. 

Едноцветна аура

Наситенолилаво в цвят патладжан служи като основа на този аура маникюр. Люлякът вдъхва живот на центъра на нокътя за динамичен, но монохромен завършек. 

Двоен хром

Този зашеметяващ маникюр съдържа лилави и розови хромирани пигменти, за да създаде динамичен и блестящ завършек.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

