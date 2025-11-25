Ново проучване: Юношеската фаза на мозъка продължава до 32-годишна възраст

Мозъкът се променя с напредване на възрастта, но ново проучване определя точно кога се случват тези промени.

Структурата на мозъка ни преминава през пет отделни фази, маркирани с четири повратни точки - на девет, 32, 66 и 83 години, според проучването, публикувано в списанието Nature Communications.

Изследването е първото, което идентифицира основните фази на мозъчното окабеляване през целия живот, хвърляйки нова светлина върху това, към което мозъкът ни може да е особено уязвим през различните етапи от живота, например обучителни затруднения в детството и свързани с възрастта състояния като деменция.

"Поглеждайки назад, много от нас чувстват, че животът ни е бил характеризиран с различни фази", казва Дънкан Астъл, старши автор на изследването и професор по невроинформатика в университета в Кеймбридж. "Оказва се, че мозъкът също преминава през тези епохи."

Екипът на Астъл сравни сканиранията на мозъка на около 3800 души на възраст от нула до 90 години. Сканиранията проследяват как водните молекули се движат през мозъка, което позволява на изследователите да картографират невронните връзки и да се фокусират върху ключови моменти от промяна в развитието през целия живот.

По време на първия етап, от ранна детска възраст до около деветгодишна възраст, се създават милиарди нови невронни връзки и се премахват неактивните, като както сивото, така и водното вещество растат бързо. Сивото вещество обработва и интерпретира информация, докато бялото вещество предава тази информация на други части на нервната система, служейки като комуникационна мрежа на мозъка.

Този процес води до пикова дебелина на кората и кортикално сгъване – гребените на външния мозък – които се смятат за критични за здравето и развитието на мозъка.

След това мозъкът преминава в юношеската фаза, определена от растежа на бялото вещество и по-ефективните връзки между различните части на нервната система. Забележително е, че юношеският период продължава средно до 32-годишна възраст, установи проучването. След това преминава към ерата на възрастните, която изследователите наричат ​​"най-силната топологична повратна точка" в живота ни.

Структурата на мозъка се стабилизира в началото на 30-те години и след това получава тридесетгодишна пауза, преди да навлезе в друг етап. Около 66-годишна възраст мозъкът преминава във фаза на "ранно стареене", като бялото вещество започва да се разгражда, намалявайки тези връзки.

Стареенето не е постепенно, като хората претърпяват „драматични промени“ през 40-те и 60-те си години, установи проучването.

"Това е възраст, в която хората са изправени пред повишен риск от различни здравословни състояния, които могат да засегнат мозъка, като хипертония", казва Алекса Мусли, водещ автор на изследването и изследовател от университета в Кеймбридж.

Последният етап започва около 83-годишна възраст, когато свързаността продължава да намалява и мозъкът започва да разчита още повече на определени региони – въпреки че данните за тази фаза са ограничени.

Изследователите заявиха, че откритията биха могли да помогнат на учените да разберат невронната основа на състоянията, засягащи вниманието, езика, паметта и поведението.

"Това би могло да ни помогне да разберем защо някои мозъци се развиват по различен начин в ключови моменти от живота, независимо дали става въпрос за обучителни трудности в детството или деменция в по-късните години", каза Мусли.