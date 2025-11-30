IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец надви Ботев Враца с 2:0

По този начин "орлите" натрупаха три победи в рамките на една седмица

30.11.2025 | 17:35 ч. 3
Снимка: LAP

Лудогорец не допусна грешка при домакинството си срещу Ботев Враца от 17-ия кръг на Първа лига. По този начин "орлите" натрупаха три победи в рамките на една седмица, след като преди това бяха победени Септември и Селта Виго. 

Успехът срещу врачани дойде след две попадения (2:0) – по едно през двете полувремена. Ивайло Чочев откри в 27-ата минута, докато Квадво Дуа удвои преднината в заключителните 20 минута. 

По този начин двамата преподписали през последните дни с Лудогорец футболисти се отблагодариха за новите договори с попадения. Българинът вече е сред най-ефективните в Първа лига със своите 10 гола през кампанията. Толкова има само Мамаду Диало, който беше точен срещу Берое в събота. 

В междинния кръг Лудогорец ще гостува на Добруджа. „Орлите“ държат изоставане от 8 точки на лидера във временното класиране Левски.

Лудогорец Ботев Враца първа лига футбол
