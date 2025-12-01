Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Бъдете готови за нова романтична връзка, наситена с искреност, страст и вдъхновение. Така ще ви завихри, че ще забравите що е сън, ще объркате деня с нощта. Не мислете за бъдещето, живейте с настоящето и не обещавайте чудеса. Нужно ви е време, за да осъзнаете истинските си желания и очаквания.

Телец

Излъчвате спокойствие и надеждност, които ще вдъхновят половинката ви. Той/тя ще ви покаже с поведението си, че цени чувствата ви и привързаността, които получава. За необвързаните предстои съдбовна среща на неочаквано място, която ще ги накара да забравят привичното си спокойствие.

Близнаци

Пълнолунието в знака ви ще е в напрегнат аспект с Лунните възли и ще се отрази на концентрацията ви. Ще е трудно да дефинирате желанията и избора си. Предстоят разгорещени разговори, минути, изпълнени с разочарование и болезненото решение струва ли си да поддържате настоящата връзка. Пуснете илюзиите да си отидат, за да останат само истинските ви стремежи.

За останалите четете в teenproblem.net