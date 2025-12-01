Седмичен любовен хороскоп за 1 - 7 декември

В първата седмица на декември честността ще бъде важна, особено в любовта. Това да бъдем честни за малките предпочитания ни подготвя да бъдем уязвими по отношение на по-дълбоките си чувства. През следващите дни Венера се обединява с Плутон, което е чудесна енергия за споделяне на истини.

Акцентът на седмицата е пълнолунието в Близнаци. До неделя Меркурий ще бъде във връзка с устойчивия Сатурн. Разговорите на първата среща вероятно ще вървят добре.

Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 1 – 7 декември.

Овен

Думите ви носят по-голяма тежест от обичайното и е възможно да трябва да ги използвате по-внимателно, скъпи Овни. Прямотата ви няма да бъде приета особено добре, докато Венера прави секстил с Плутон. Пълнолунието в Близнаци ви дава шанс за честност, но започнете с чувствата, които избягвате, особено ако сте във връзка, в която нещо не се усеща както трябва.

Когато Меркурий направи тригон със Сатурн, ще бъдете подготвени за трудни разговори, които вероятно ще протекат по-добре, отколкото очаквате.

Телец

Сигурността и желаното са равностойно важни в любовта и вие заслужавате да се чувствате едновременно защитени и желани. Съчетанието между Венера и Плутон ви приканва към нежна близост, която запазва взаимното уважение във връзката ви. Пълнолунието в Близнаци подчертава интимните откровения, независимо дали сте в началото на връзка или в дългогодишна такава.

Може да поставите граница, да прецените подарък или да решите колко от сърцето си да откриете за някого. Позволете на желанията си да бъдат честни и изразете темпото, което ви е нужно. Ако живеете с партньор, помнете, че споделянето на отговорности може да изглежда различно. Понякога извършените домакински задачи са равностойни на финансов принос.

Близнаци

Скъпи Близнаци, в първите дни на декември ще ви вълнуват любовните въпроси. Готови ли сте да бъдете видени? Да, не, може би... Трябва да отговорите, а това изисква смелост. Пълнолунието във вашия зодиакален знак увеличава видимостта на реакциите ви.

Вие решавате как да се появите. Секстилът между Венера и Плутон ще подкрепи сериозните разговори за доверие, отдаденост и общи приключения. Ако сте необвързани, обърнете внимание на хората, които ви слушат искрено. Възможно е точно такъв човек да събуди желанието ви за връзка.

