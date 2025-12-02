Maserati: 111-и рожден ден преди Годината на Tризъбеца

Светлината от “Maserati Meccanica Lirica” и от завръщането на производството на GranTurismo и GranCabrio в историческия завод на Viale Ciro Menotti още не е заглъхнала, а днес Maserati отбелязва 111 години от своето основаване – събитие, което я прави най-дълго съществуващата марка в Моторната долина на Италия.

Тези две важни дати превръщат Maserati в олицетворение на италианския лукс на световната сцена, насочвайки марката към Годината на стогодишнината на Тризъбеца – 2026 г., когато се навършват 100 години от създаването на емблематичното лого и едновременно с това – 100 години от дебюта на марката в моторните надпревари. Именно през 1926 г. Maserati Tipo 26 – първият автомобил, носещ тризъбеца върху капака си – участва в Targa Florio и печели в своя клас.

Но историята на тази икона, произведена в Италия, започва десетилетие по-рано – през 1914 г., когато Алфиери Мазерати и неговите братя Еторе и Ернесто основават „Ditta Alfieri Maserati“ на Via de’ Pepoli 1A, в центъра на Болоня. Според документа за регистрация на фирмата новото дружество официално започва дейността си на 1 декември 1914 г. (като документът е подаден в общината на 14 декември). Братята Мазерати са били запалени по механиката и обичали скоростта, като самите те не се колебаели да се качат лично зад волана на състезателен автомобил.

Другият брат, Марио, допринася с проектирането на логото с Тризъбеца – вдъхновено от фонтана на Нептун в центъра на Болоня – а последният от братята, Биндо, се присъединява към Officine Maserati през 1932 г., след смъртта на Алфиери.

Както вече бе споменато, първият автомобил, носещ тризъбеца, е Tipo 26 – състезателен автомобил, дебютирал на Targa Florio през 1926 г., където печели първо място в класа до 1.5 литра с Алфиери зад волана. Това е началото на цяла поредица успехи, включително две последователни победи в Indianapolis 500 (1939 и 1940), четири поредни триумфа в Targa Florio (1937–1940), девет победи във Формула 1 и световната титла във Формула 1 от 1957 г. с Хуан Мануел Фанджо. В по-ново време Maserati се завърна към победите с MC12, който печели шест международни шампионата FIA GT между 2005 и 2010 г. – най-високото ниво в GT надпреварите за автомобили, базирани на серийно производство. От 2023 г. Maserati GT2 връща тризъбеца в шампионатите с закрити колела, носейки победи и получавайки право да участва в над 20 първенства по света.

В края на 1939 г. с пристигането на семейство Орси започва преместването на Maserati в Модена, където заводът на Viale Ciro Menotti отваря на 1 януари 1940 г. и остава дом на Тризъбеца до днес. През 1947 г. сътрудничеството между братята Мазерати и марката приключва, а на пазара се появява първият сериен автомобил – A6 1500. През 1963 г. марката представя Quattroporte, създавайки сегмента на високопроизводителните луксозни седани. След кратък период под собственост на Citroën (1968–1975), когато се въвеждат първите модерни индустриални процеси, следва ерата на De Tomaso (1975–1993) – характеризираща се с появата и значимия търговски успех на един от най-емблематичните модели на марката: Biturbo.

Въз основа на тези стабилни исторически и индустриални основи по-новата фаза от развитието на италианската марка започва от 2007 г., когато дебютира петото поколение Quattroporte на автосалона в Детройт, последвано от емблематичното GranTurismo в Женева. GranCabrio се появява през 2009 г.; шестото поколение Quattroporte и Ghibli – през 2013 г.; а три години по-късно – Levante, първият SUV на Maserati.

През 2020 г. с въвеждането на новите производствени линии за Maserati MC20 – водещия модел на новата ера за марката – заводът на Viale Ciro Menotti претърпява значителна модернизация, включително собствена бояджийска линия и зона за разработка и сглобяване на революционния двигател Maserati Nettuno, защитен с международни патенти и 100% произведен от Maserati. Две години по-късно дебютира Grecale – новият SUV, който най-добре изразява духа на granturismo, съчетавайки динамика и елегантност в несравнимо изживяване зад волана. През 2023 г. настъпва ред на Maserati GT2 Stradale – суперспортен автомобил за пътя, който съчетава два емблематични свята на Maserati: елегантност и състезателен дух. Моделът въплъщава състезателната душа на марката, като същевременно осигурява комфорт и удоволствие за ежедневно шофиране. Следващата година прожекторите осветяват MCXtrema – машина, предназначена само за писта, ограничена до 62 бройки и оборудвана с екстремна версия на V6 Nettuno с мощност 730 к.с.

Накрая, 2025 г. ще бъде наистина историческа за марката и нейния завод в Модена, отбелязана от три ключови момента: стартът на производството на MCPURA – най-чистия израз на енергията и динамиката на Maserati; премиерата на BOTTEGAFUORISERIE – нов проект, обединяващ творческите сили на Alfa Romeo и Maserati; и завръщането на GranTurismo и GranCabrio в родния им дом за новия производствен цикъл.

Санто Фичили, главен оперативен директор на Maserati, заяви: „За мен е истинска чест да отбележим първите 111 години от историята на Maserati в града, който е пулсиращото сърце на нашата марка. След празненствата на Maserati Meccanica Lirica е огромна гордост – особено на рождения ни ден – да подчертаем изключителното ноу-хау, съхранено в този регион. Вече повече от век то подхранва уникалната визия за динамика, дизайн и майсторство, олицетворяващи най-чистото изражение на италианския лукс. Искам да изкажа благодарност към жените и мъжете в Maserati, нашата дилърска мрежа и всички заинтересовани страни. Последните постижения и този път показват силната връзка на Maserati с града и истинския стремеж на марката да открива нови възможности за растеж, гледайки уверено към бъдещето.“