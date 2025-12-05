Ирина Шейк пак събра всички погледи

Ирина Шейк разгорещи страстите в Instagram малко преди зимата официално да настъпи. Моделката е на 39 г., в началото на 2026 г. ще навърши 40 г., но продължава да показва, че остава в чудесна форма. Преди дни тя публикува в профила си в Instagram серия кадри от плажна ваканция.

Първо виждаме как звездата позира по изрязан черен бански от 2 части до растение. Феновете са впечатлени от стройното ѝ тяло.

Има и кадър, на който Ирина е в гръб на плажа. Там тя пък е по лилав бански от 2 части, който е тип прашка. Носи и кърпа на главата си. Следва снимка, на която манекенката е по цял бял бански сред красива природа.

Освен това, звездата показва как се е потопила в басейн, като там е напълно гола.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net