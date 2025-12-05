Любимият на Майли Сайръс я изненадал като предложил брак в Япония

Майли Сайръс сподели, че е била много изненадана от годежа си с Макс Морандо. 33-годишната певица призна, че 27-годишният барабанист ѝ е предложил брак по време на екскурзия до Япония.

"Аз, всъщност, никога не бях ходила до Япония, и правих това нарочно. Исках едно място на света, което може да е моето специално място, което съм запазила за себе си. Не съм лесна за изненадване, тъй като обичам да контролирам всяка ситуация, и напълно се предадох. И ви казвам, бях толкова изненадана", коментира звездата в "Good Morning America".

