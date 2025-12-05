Сарвагя Сингх Кушваха - тригодишното дете чудо в шаха

Когато Сарвагя Сингх Кушваха пристигна за първата си четиричасова треньорска сесия по шах, той се разплака. Беше разбираемо, все пащ беше само на три години.

След един месец обаче той започна да процъфтява. Сега, около седем месеца по-късно, Сарвагя стана най-младият играч в историята, получил официален рейтинг от Международната шахматна федерация (ФИДЕ), световния ръководен орган.

"Първоначално, когато идваше вкъщи за тренировки, той плачеше", разказва пред The ​​Times Нитин Чурасия, неговият треньор. "Крещеше: "Искам да отида при мама и татко." Но след един месец той се успокои и сега не се интересува от нищо друго освен от шах, нито от анимационни филми, нито от мобилни телефони, нито от телевизия."

Сарвагя започва да играе шах в дома си в Сагар, Мадхя Прадеш, когато е на две години и половина. Чаурасия започна да го тренира през април, шест дни в седмицата, четири часа на ден.

Обширните тренировки помогнаха на Сарвагя да победи трима рейтингови играчи и да постигне рейтинг 1572 от ФИДЕ. Той счупи рекорд, поставен от Аниш Саркар от Калкута, който постигна същото постижение през ноември миналата година, когато беше на три години, осем месеца и 19 дни - един месец по-голям от Сарвагя сега.

Бащата на Сарвагя, Сидхарт Сингх Кушваха, каза, че синът му е твърде малък, за да разбере постижението си, но е възхитен от подаръците, с които семейството и роднините му го обсипаха след победата му.

Кушваха, 32-годишен фермер, който отглежда пшеница, ориз и соя, е аматьор шахматист. Той е забелязал таланта на сина си рано. Семейството е вдъхновено от Гукеш Домараджу, който на 19 години е най-младият безспорен световен шампион по шах в историята и е родом от Ченай.

"Сарвагя ни чу да говорим за Гукеш и започна да гледа шахматни видеоклипове. Той усвои правилата за нула време", споделя Кушваха.

Не са ли подобни сравнения голям натиск за тригодишно дете?

"Изобщо не", казва Кушава. "Напротив, той обича да играе шах по всяко време. Никога не му омръзва."

Много известни шахматни вундеркинди започват да играят много млади. Бившият световен шампион Магнус Карлсен е бил на пет години, когато е започнал да играе, а петкратният носител на Световната купа в Индия Ананд Вишванатан е бил напълно старчески, когато е започнал да играе на шест години.

Бхарат Сингх Чаухан, заместник-президент на Азиатската шахматна федерация, казва:

"Приятно съм изненадан от тези деца-чудота. Мисля, че помага, че имат много възможности да играят - с родители, баби и дядовци и братя и сестри."

Индия, където шахът произхожда през VI век, е в разгара на интензивно възраждане на интереса към играта, със съответните постижения.

Миналия април Домараджу стана най-младият победител в престижния турнир на кандидатите на ФИДЕ, счупвайки рекорд, който не беше счупен в продължение на 40 години, след като беше поставен от руския гросмайстор и бивш световен шампион Гари Каспаров.

Други млади индийски таланти са 22-годишният Арджун Еригаиси и 20-годишният Рамешбабу Прагнананда.

Кушваха е във възторг от перспективата неговото "брилянтно момче" да се присъедини към такива прочути редици.

"Толкова се гордея като родител и съм толкова щастлив", казва той. "Искаме той да стане гросмайстор."