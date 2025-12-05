Варненски пожарникари с календар като Victoria's Secret

Дванадесет варненски пожарникари станаха модели в традиционния благотворителен календар, чрез който се събират средства в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители от системата на МВР.

Инициативата е на Фондация „Фотографи с кауза“ и на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Тиражът на календара „Герои в сянка“ за 2026 година е 3000 броя, цената на екземпляр е 25 лв., а с приходите ще бъдат подпомогнати деца от цялата страна.

В зрелищните фотосесии, дело на четирима фотографи, участват огнеборците Христо Христов, Гълъбин Куюмджиев, Веселин Димитров, Ангел Ангелов, Георги Георгиев, Александър Кючуков, Георги Николов, Галин Тодоров, Теодор Петков, Александър Иванов, Йордан Русев и Димитър Цанков. Част от снимките са правени на терен при погасяването на пожар в гора край Варна.