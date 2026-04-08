Шампионска лига: Байерн победи Реал на Бернабеу

Арсенал надхитри Спортинг в Лисабон

08.04.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка БГНЕС

Машината на Байерн Мюнхен победи с 2:1 на Реал Мадрид като гост в първи 1/4-финал от Шампионската лига.

Германците поведоха в 41-вата след попадение на Луис Диас, като асистенцията бе на Серж Гнабри. От Реал претендираха игра с ръка на Олисе, но реферът Майкъл Оливър призна попадението.

Втората част започна с втори гол за Байерн, дело на Хари Кейн след само 20 секунди игра. В 61-ата минута Упамекано не успя да отиграе добре, при което Винисиус Жуниор излезе сам срещу Нойер, но стреля в аут.

В 74-ата минута Мбапе намали изоставането на испанците след пас от Трент-Александър Арнолд.

Последваха нови възможности пред Мануел Нойер, но пропуски направиха Браим Диас, Винисиус и Милитао.

Баварците също имаха шанс, от който не се възползва Мусиала

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си срещу Спортинг Лисабон в друга среща от турнира.

В 65-ата минута ВАР отмени гол на Мартин Зубименди, след като бе отсъдена засада. Развръзката настъпи в добавеното време на мача, когато Кай Хавертц прати топката в мрежата на Спортинг. Германският национал бе изведен зад защитата след отлична асистенция на Мартинели.

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

РЕАЛ МАДРИД - БАЙЕРН 1:2
0:1 Луис Диас 41'

0:2 Хари Кейн 46'

1:2 Килиан Мбапе 74'

СПОРТИНГ - АРСЕНАЛ 0:1
0:1 Кай Хаверц 90+1

