Рецептата Dnes: Запържени скариди със зеленчуци

Съставки:
- 250 г сурови скариди, обелени и почистени
- 1 супена лъжица сусамово олио или зехтин
- 1 червена чушка, нарязана на жулиени
- 1 малка тиквичка, нарязана на жулиени
- 2 супени лъжици соев сос
- 1 чаена лъжичка настърган джинджифил
- 1 скилидка чесън, нарязана на ситно
- Една шепа спанак
- Сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте маслото в голям тиган или уок на средно-висока температура, добавете чесъна и джинджифила.
- Задушете около 1 минута с разбъркване.
- Добавете скаридите, гответе около 2 минути от всяка страна, докато станат розови.
- Извадете и оставете настрана.
- Добавете чушката и тиквичката в тигана.
- Задушете за около 3 минути.
- Върнете скаридите, добавете соевия сос, добавете спанака.
- Разбъркайте за 1 минута, докато спанакът омекне.
- Сервирайте веднага.
- Приблизителни калории на порция: 340-380 kcal
