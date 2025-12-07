IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Запържени скариди със зеленчуци

Вкусно предястие

07.12.2025 | 14:30 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 250 г сурови скариди, обелени и почистени
  • 1 супена лъжица сусамово олио или зехтин
  • 1 червена чушка, нарязана на жулиени
  • 1 малка тиквичка, нарязана на жулиени  
  • 2 супени лъжици соев сос 
  • 1 чаена лъжичка настърган джинджифил
  • 1 скилидка чесън, нарязана на ситно
  • Една шепа спанак 
  • Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте маслото в голям тиган или уок на средно-висока температура, добавете чесъна и джинджифила.
  • Задушете около 1 минута с разбъркване.
  • Добавете скаридите, гответе около 2 минути от всяка страна, докато станат розови.
  • Извадете и оставете настрана.
  • Добавете чушката и тиквичката в тигана.
  • Задушете за около 3 минути.
  • Върнете скаридите, добавете соевия сос, добавете спанака.
  • Разбъркайте за 1 минута, докато спанакът омекне. 
  • Сервирайте веднага.
  • Приблизителни калории на порция: 340-380 kcal

