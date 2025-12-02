Шарън и Кели Озбърн се появиха за първи път след смъртта на легендата Ози Озбърн

Четири месеца след смъртта на Ози Озбърн, мъката по загубата на легендарния рок музикант е огромна.

Болката на неговото семейство – съпругата му Шарън Озбърн и шестте му деца – Кели, Джак, Ейми, Джесика, Елиът и Луис, е неописуема.

Музикантът си отиде от този свят на 22 юли на 76-годишна възраст, само седмици след като отново се качи на сцената за последно участие с Black Sabbath.

Съпругата на Ози, Шарън, за първи път се появи публично след трагедията. 73-годишната жена присъства на бляскаво събитие в Лондон заедно с дъщеря си Кели, предаде Mirror.

Галавечерта, организирана от дизайнерката Ребека Валанс, показа Шарън в нова светлина – нейната поява е символ на устойчивост, сила и непреходна любов към покойния музикант.

Смъртта на Ози Озбърн остави огромна празнина – не само в семейството, но и в света на музиката.

Легендарният музикант почина в дома си в Бъкингамшър, скоро след като направи невероятен концерт и за последно заби с групата си Black Sabbath. Фенове от цял свят, а най-много от родния му Бирмингам, се стекоха, за да почетат своя Принц на мрака, превръщайки улиците в море от цветя, свещи и трогателни послания.

На фона на цялата тази любов към Ози, Шарън дълго избягваше светски събития. Затова появата ѝ в Лондон носеше послание. Послание, че избира да продължи. Дори и без него. Без Ози – любовта на живота ѝ.

Източник: Tialoto.bg