Исландия е петата страна, която бойкотира „Евровизия“

Исландия се присъедини към Испания, Ирландия, Словения и Холандия, като обяви, че ще бойкотира конкурса „Евровизия“ през 2026 г., съобщава bTV.

Петте държави се оттеглиха, след като участието на Израел в състезанието беше официално потвърдено миналата седмица.

Стефан Ериксон, генерален директор на исландската национална телевизия RÚV, заяви: „В момента няма мир или радост, свързани с това състезание. На тази основа ние се отдръпваме, докато ситуацията е такава, каквато е.“

RÚV заяви, че участието на Израел е „създало разединение както сред членовете на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), така и сред широката общественост“.

Бордът на телевизионния оператор одобри решението на заседание в сряда, часове преди крайния срок за страните да потвърдят дали ще се присъединят към това, което трябва да бъде празнично 70-годишно юбилейно издание на песенния конкурс през май във Виена, Австрия, следващата година.

Директорът на Евровизия Мартин Грийн заяви: „Уважаваме решението на всички телевизионни оператори, които са избрали да не участват в конкурса за песен на „Евровизия“ догодина и се надяваме скоро да ги посрещнем отново.“

Присъствието на Израел на Евровизия е нарастващ източник на напрежение заради войната в Ивицата Газа.