5 трика за тънка талия

Разбира се, че трябва да се храним добре и да тренираме във фитнеса, но тънката талия може да бъде и резултат от няколко модни хитринки. Кои са те?

Носете колан заедно с повдигащ сутиен

За да проработи този съвет, ви трябват както сутиен, така и колан. Сутиенът повдига бюста нагоре от торса ви, създавайки повече пространство между гърдите и корема.

След това добавете колана точно над истинската си талия – половин до сантиметър по-високо на гръдния кош (ключов трик при големи гърди и къс торс!) – за да „фалшифицирате“ силует на пясъчен часовник. Можете да пробвате този трик с всяка рокля, както и с прилепнали дрехи или пък свободно падащи дрехи.

Носете дрехи с висока талия

Преминете към панталони и дънки с по-висока талия, за да предотвратите „разливане“ отстрани или около корема и да създадете илюзията за тясна талия. Дори половин сантиметър по-високо разположение може да направи видима разлика. Приберете горната си дреха така, че талията да е видима. Жените с голям бюст, къс торс и проблеми с талията се нуждаят от повдигане (което можете да постигнете със сутиен), което оставя достатъчно място за торса.

Източник: 5 трика за по-фина талия