Рецепти за Коледа – Как да си направите вкусен празничен щолен

Коледа носи усещане за уют, топлина и семейни традиции, а немският коледен хляб, известен като щолен, е една от най-обичаните празнични рецепти не само в Германия, но и по целия свят.

Ако искате да впечатлите семейството и приятелите си с истински празничен десерт, тази рецепта за щолен е точно за вас.

Щоленът е маслен, леко сладък, плътен хляб с мая, наситен с аромат на сушени плодове, ядки и ароматни подправки, покрит с богат слой пудра захар, който придава на сладкиша истински празничен дух.

Традиционният немски щолен съдържа стафиди, сушено френско грозде, червени боровинки и захаросани кори от лимон и портокал. За любителите на марципана съществува вариант с добавен такъв в средата на хляба, който прави щолена още по-апетитен.

Традицията на коледния щолен

Щоленът е една от най-емблематичните коледни традиции, чиито корени водят към Германия и по-конкретно към Дрезден, където за първи път щоленът се появява през XV век като скромен постен хляб.

С времето рецептата се обогатява с масло, сушени плодове, бадеми и ароматни подправки, превръщайки се в разкошен сладкиш, символизиращ благоденствие и празничен дух.

Самата форма на щолена напомня повито бебе, което го превръща в олицетворение на Рождество Христово.

Днес този традиционен коледен десерт е неизменна част от празничната трапеза в много европейски домове, обичан заради богатия си вкус и вълшебното усещане за уют.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg