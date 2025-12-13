IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потопете се в магията на най-стария коледен базар в света

Само на 1 час и 40 минути от Париж, този базар очарова с коледна магия, 3-тонен щолен и 20-метрова коледна елха

13.12.2025 | 14:55 ч. 1
Снимка: Istock

Знаете ли, че още преди 600 години е съществувал приказен коледен базар?

Звучи невероятно, нали? А знаете ли, че днес можете да се докоснете до магията на най-стария коледен базар в света?

Цели 600 години светлините на Щрицелмаркт огряват със своята красота, уют и топлина, радвайки хиляди посетители през най-прекрасното време от годината.

Основан през далечната 1434 г. Коледният базар в Дрезден, наречен Щрицелмаркт, се намира на Altmarkt, в сърцето на града.

Първоначално идеята е била да съществува само за един ден, а днес, няколко века по-късно, е най-обичаното място, което пази автентичния дух на Коледа и празничната магия.

Още от времето, когато топла дума, горещ чай, късче хляб, дървена играчка или плетени чорапи са били най-невероятните подаръци, които можем да получим.

Всяка година през декември Дрезден се превръща в истинска зимна приказка, благодарение на своя легендарен коледен пазар Щрицелмаркт – най-старият коледен базар в света, чиито корени ни водят назад чак до средата на XV век.

Този почти 600-годишен коледен базар не е просто туристическа атракция, а важна част от европейската традиция, която и до днес носи духа на старите времена, автентичните занаяти и празничната атмосфера.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

