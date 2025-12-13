13-годишната дъщеря на Бионсе – Блу Айви – е нейна по-млада версия

Няма нужда от ДНК тест тук! Блу Айви Картър определено е дъщеря на Бионсе.

13-годишната млада дама се превръща все повече и повече в известната си майка, когато говорим за външен вид. Момиченцето също така демонстрира и забележителни певчески умения, като на няколко пъти се е качвала на сцената заедно с Бионсе. Отгоре на всичко, Блу Айви може и да танцува, така че определено имаме достоен заместник на музикалната кралица, когато тя реши да се оттегли от индустрията.

На 10 декември Блу Айви Картър демонстрира колко много прилича на майка си, появявайки се край баскетболното игрище в Crypto.com в Лос Анджелис, за да изгледа мача между „Лейкърс“ и „Сан Антонио Спърс“. Към нея се присъедини другият ѝ известен родител – баща ѝ Джей Зи.

13-годишната дама излъчваше ежедневен шик и привлече вниманието не само на феновете, но и на камерите по игрището. Блу на няколко пъти се появяваше на големите монитори над корта, а публиката изпадаше в екстаз всеки път, когато я видеше. Бъдещата звезда на музиката носеше овърсайз рокерско кожено яке от Balenciaga върху графична тениска, комбинирани с карго дънки.

Айви завърши визията с бляскава чанта на Diesel и добави малко височина към фигурата си чрез обемни маратонки на Isabel Marant Bekett.

Междувременно, Джей Зи заложи на изцяло черен аутфит, който завърши с черна шапка и слънчеви очила.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg