Червен пуловер за празниците – 6 стилни идеи за комбинации с него

Ако съставянето на коледен тоалет е на дъното ви на списъка с приоритети (напълно ви разбираме), считайте това за знак, че не трябва да се стресирате. Най-лесният начин да оформите нещо празнично – без да търсите опции в последния момент или да се налага да обикаляте в претъпканите търговски центрове – е с обикновен червен пуловер. Той е класически, празничен и има вградена коледна атмосфера, която мигновено прави всяка визия да изглежда по-събрана.

От уютни коледни сутрини до небрежни събирания и празнични вечери с елегантен стил, червеното плетиво може да свърши всичко. То се наслагва безпроблемно под палта, съчетава се добре както с деним, така и с по-елегантни дрехи и има достатъчно индивидуалност, за да се откроява, без да изглежда прекалено. Така че ако все още изграждате тоалетите си или току-що сте осъзнали колко много събития са ви се насъбрали преди Коледа, вече сте с една крачка напред.

По-долу разглеждаме шест идеи за тоалети, които показват колко универсален може да бъде вашият червен пуловер. Плюс това, колко лесно може да се носи през целия сезон.

1. Червен пуловер + дънки тип „бъчва“ + обувки на нисък ток

Когато възможностите ви за празнично облекло изглеждат ограничени, доверете се на силата на страхотните класически дрехи. Вълнено палто, дънки и обувки на нисък ток могат да превърнат обикновена червена плетка от небрежна в изискана за секунди. Изберете по-тъмен деним, за да създадете изчистен, почти тонален ефект, който позволява на пуловера да бъде фокусна точка. След това добавете чифт обеци с форма на дъга за нотка блясък. Те буквално обединяват визията в едно цяло. Ако имате клъч с пера, това е неговият момент. Той добавя изискан, леко закачлив нюанс към облеклото. Нямате пера? Класическият черен клъч осигурява същия шикозен завършек.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg