Финалът на "Евровизия" е днес, DARA е поставена под №12

Днес е финалът на "Евровизия" във Виена. DARA класира страната ни на големия финал с песента „Bangaranga“ и е поставена под №12 като участие тази вечер.

Освен България на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

Този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. БНТ ще предава големия финал на „Евровизия“ директно от Виена от 22.00 часа.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят финала от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.