Бен Афлек - на пиеса с двете си бивши съпруги

Неловка ситуация за Бен Афлек!

53-годишният актьор се е озовал на едно и също място с двете си бивши съпруги - Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес.

Бен, Гарнър и Джей Ло са били на училищна пиеса, в която участват децата им, съобщават от "Page Six". Афлек и Джен Гарнър дошли заедно, докато Лопес дошла отделно.

От изданието посочват, че изглежда така, сякаш Дженифър Лопес не е комуникирала с бившия си мъж и с Гарнър - поне не навън. Те били близо на пиесата, но останали в отделни групи.

