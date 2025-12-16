IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бен Афлек - на пиеса с двете си бивши съпруги

Бил с Дженифър Гарнър и Джей Ло

16.12.2025 | 17:07 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Неловка ситуация за Бен Афлек!

53-годишният актьор се е озовал на едно и също място с двете си бивши съпруги  - Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес.

Бен, Гарнър и Джей Ло са били на училищна пиеса, в която участват децата им, съобщават от "Page Six". Афлек и Джен Гарнър дошли заедно, докато Лопес дошла отделно.

От изданието посочват, че изглежда така, сякаш Дженифър Лопес не е комуникирала с бившия си мъж и с Гарнър - поне не навън. Те били близо на пиесата, но останали в отделни групи.

Тагове:

звезди Бен Афлек Дженифър Гарнър Дженифър Лопес пиеса
