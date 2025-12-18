IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тейлър Суифт няма да прави голяма сватба

Звездата иска спокойствие

18.12.2025 | 20:07 ч. 3
Снимка: Getty Images

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси няма да бъде огромно, тъй като 36-годишната певица не иска хаос около себе си. Тя и американският футболист прекарват много време заедно сега - в празничния сезон. И явно Травис успокоява Тейлър.

"Травис дава на Тейлър чувство на спокойствие. Той я подкрепя по начини, по които тя никога не би си представила, и той никога не очаква тя да играе представление или да курира персона около него. Този вид спокойствие ѝ дава разрешение да бъде истинската си същност. Винаги е леко между тях, и въпреки че водят сериозни разговори за живота, те наистина не се карат или не спорят", коментира източник на "Us Weekly".

Звездата не иска хаос около сватбата си.

"Тейлър иска предвождането към сватбата ѝ с Травис да се усеща земно и не хаотично", казва източникът.

Знае се, че "няма да бъде супер огромна сватба", както и че "И Тейлър, и Травис са много развълнувани за тяхната следваща глава от живота".

Още за плановете и връзката им четете в teenproblem.net

звезди Тейлър Суифт Травис Келси сватба двойка
