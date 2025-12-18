Тейлър Суифт няма да прави голяма сватба

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси няма да бъде огромно, тъй като 36-годишната певица не иска хаос около себе си. Тя и американският футболист прекарват много време заедно сега - в празничния сезон. И явно Травис успокоява Тейлър.

"Травис дава на Тейлър чувство на спокойствие. Той я подкрепя по начини, по които тя никога не би си представила, и той никога не очаква тя да играе представление или да курира персона около него. Този вид спокойствие ѝ дава разрешение да бъде истинската си същност. Винаги е леко между тях, и въпреки че водят сериозни разговори за живота, те наистина не се карат или не спорят", коментира източник на "Us Weekly".

Звездата не иска хаос около сватбата си.

"Тейлър иска предвождането към сватбата ѝ с Травис да се усеща земно и не хаотично", казва източникът.

Знае се, че "няма да бъде супер огромна сватба", както и че "И Тейлър, и Травис са много развълнувани за тяхната следваща глава от живота".

