Променящата се среда за сигурност обсъдиха Надежда Нейнски и Марк Рюте

Променящата се среда за сигурност и трансатлантическите отношения обсъдиха служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща днес в Брюксел. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Министър Нейнски е откроила решаващата роля на НАТО за гарантиране сигурността и отбраната на България, както и необходимостта от запазване на трансатлантическото единство за справяне с общите заплахи и предизвикателства.

По време на срещата е поставен акцент върху изпълнението на решенията от Срещата на върха на НАТО в Хага за повишаване на разходите за отбрана, както и справедливото разпределение на тежестите и отговорностите между съюзниците, посочиха от МВнР. Специално внимание е отделено на изграждането на необходимите способности за засилване на възпирането и отбраната на Алианса, включително по Източния фланг и в Черноморския регион.

В навечерието на годишнината от началото на агресивната война, която Русия води, от българска страна министър Нейски е потвърдила непоколебимата подкрепа за Украйна, като са обсъдени възможности за продължаването ѝ в рамките на механизмите на НАТО. Приветствани са и усилията за постигане на траен и справедлив мир.

Министър Нейнски е откроила необходимостта от запазване на фокуса на НАТО върху региона на Западните Балкани и засилването на устойчивостта му, предвид продължаващите комплексни заплахи и предизвикателства, включително въздействия на външни фактори.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че обмисля да направи работно посещение в Украйна. По-рано днес тя говори пред български журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на своите колеги от ЕС.