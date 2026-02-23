Жизел Бюндхен живее мечтания си живот

Жизел Бюндхен се чувства наистина щастлива сега.

45-годишната моделка живее живота, за който е мечтала. Тя обича живота с партньора си Йоаким Валенте.

Звездата беше омъжена за Том Брейди от 2009 г. до 2022 г. Той е икона на американския футбол.

Но сега Жизел предпочита тихия живот с Йоаким.

"Животът на Жизел сега е много по-потаен. Повече в съответствие с това, което е тя, е. Това е живот, за който е мечтаела", коментира източник на "Us Weekly".

Бюндхен и Валенте сключиха брак през декември 2025 г. Тя намерила мир, след като се омъжила за личния треньор.

"Тя винаги си е представяла лайфстайлът с по-бавно темпо за нея и децата ѝ - заобиколени от природа и отдалечени от бизнеса. Тя е в мир", казва друг източник.

