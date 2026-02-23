Селото, където продължителността на живота на руските войници е едва 12 минути

В украинското село Степногорск има само девет високи сгради, но битката в тях може да промени хода на войната.

Някога това е било тихо селище, дом само на 5000 души. Днес там не са останали цивилни. Вместо това, обгорелите къщи и деветте бомбардирани сгради в центъра му са разделени между враждуващи армии, водещи интензивни боеве къща на къща, етаж на етаж.

Около 20 000 руски войници са се насочили към Степногорск с намерението да си проправят път на север към украинския град Запорожие, на 22 километра разстояние. Индустриален център и дом на най-големия стоманодобивен завод, останал в украински ръце, градът е жизненоважен за военните усилия на страната.

Степногорск е последната украинска крепост преди река Кински, блатист приток, който стеснява движението до предвидими пропускателни пунктове. Ако руснаците успеят да я преминат, те ще могат да насочат артилерийски оръжия към града и да го обезкървят.

"Загубата на Степногорск би позволила на врага да преодолее естествената бариера, да придвижи артилерия и безпилотни средства и да обстрелва Запорожие денонощно", казва "Монгол", висш офицер, командващ групата "Ферата", подразделение за специални части на украинското военно разузнаване. "Това би предизвикало паника сред цивилното население и хуманитарна криза. Би създало условия за окупацията на Запорожие и загуба на регионалния център."

Украински дронове се носят над кратерения пейзаж на селото, сканирайки за признаци на движение на врага и предавайки информация на живо обратно към командния център на "Ферата". На един команден екран, пръски бяла светлина бележат битката за небостъргачите. Не се чува никакъв звук, само сиви пиксели от термовизионна камера. Лишени от цвят и какофония на битката, експлозиите разцъфтяват и избледняват в зловеща тишина.

На друго видео украински пехотинец се втурва от жилищен блок към дрон, размахващ пакет. Дронът освобождава пакета - боеприпаси и вода - и войникът изчезва в прикритие веднага щом го грабва.

През септември 2022 г. президентът Путин обявява Запорожката област за анексирана. Четири години по-късно неговите войници все още се промъкват напред, умирайки в изключителен брой в опит да направят твърдението на своя лидер реалност. Тези усилия само се ускоряват, тъй като руските дипломати говорят за мир. Пет руски дивизии от две армии са концентрирани в Запорожката област, приблизително 65 000 сухопътни войници.

И все пак за първи път руски войски биват убивани или ранявани по-бързо, отколкото могат да бъдат набирани нови попълнения, твърдят украинците. Думите им са подкрепени от западни представители. Според генерал Сирски, главнокомандващ на Украйна, миналия месец по цялата фронтова линия са убити около 31 700 руски войници.

Битката при Степногорск се води от елитни части, което е доказателство за нейната важност. Руснаците са изпратили в селото две парашутни дивизии, мотострелкова дивизия и бригада "Специални сили". На пътя им, превъзхождани числено приблизително седем към едно, стоят войниците от специалните части на Хърватската революционна армия (HUR), редом с неголям брой редовни пехотинци, дронове и части за териториална отбрана.

Групата "Ферата" на Монгол, която работи с украинска компания за военни технологии и използва изкуствен интелект в подкрепа на операциите си, е натоварена със задачата да разузнава, контраатакува и нахлува в руски линии, принуждавайки ги да се отдръпнат, когато се опитат да установят предни позиции. Когато група руснаци успее да проникне в украински линии, щурмовите екипи на Монгол се намесват, за да ги елиминират.

"Монгол" е в разгара на една такава операция за прочистване, когато екип на The Times го посещава. Група руснаци се окопаха зад украински позиции, заплашвайки снабдителните линии.

"Лошото е, че те вече знаят, че идваме", каза той на командир на отделение по защитена линия. "В момента врагът провежда допълнително разузнаване там. Проверявайте постоянно дали врагът наблюдава и седете като мишки. Пълно радиовълнение."

Разузнавателен отряд "Ферата" прекара три дни в скрито внедряване, за да се приближи до врага.

"Нашият Спецназ сега се опитва да вземе двама руснаци живи като пленници", казва "Девет", друг офицер от "Ферата", пред The Times.

Украинците се обадиха, преструвайки се на руснаци, и успяха да примамят един парашутист. Той бързо осъзна грешката си, затова го застреляха. Другият отказа да се предаде, затова групата го притисна, за да завърши дронът с изглед от първо лице (FPV), след което се оттеглиха.

"Смятам, че продължинелността на живота в действие на един мобилизиран руснак тук е около 12 минути, не повече", твърди "Девет". "А цената на живота му, изразходвана за убийството му с снаряди и FPV-та, е около 5000-6000 долара."

Не всички мисии на групата протичат толкова гладко

През декември сержант "Айс", командир на отряд "Ферата", повежда екипа си от 15 оператори на специални части на мисия да установят наблюдателни и засадни пунктове близо до ферма, окупирана от руснаците. Врагът заплашва да обходи селото, придвижвайки се от фермата към Приморске и Лукяновске, села от двете страни на Степногорск.

"Айс" и екипът му изминаха част от пътя с кола, след което влязоха с пълна екипировка в четири отделни групи.

"Трябваше да извървим 15 км до целта. Нямаше възможност да се приближим директно с бронирано превозно средство - то щеше да бъде унищожено от дронове веднага", разказва Айс.

В продължение на три дни те наблюдаваха руснаците от 170 метра разстояние, преди да започнат да въвеждат редовна пехота, за да заемат местата за засада.

"Една от моите групи водеше съседите ни към целта, оставаха 300 метра и те бяха забелязани от дрон. Тогава започна приближаването. Един войник беше убит веднага - директно попадение от дрон. И моят боец ​​също: осколки от миномет го раниха и след това го довършиха с FPV дрон", каза Айс.

Останалата част от групата се скри в окопа на "Айс", предупреждавайки врага за позицията му, допълва той.

"След 15 минути осем FPV дрона влетяха в нашия блиндаж, той вече беше полуразрушен и започна да гори. Минохвъргачки и артилерия разбиваха района, така че не си тръгнахме и не започнахме да го гасим - оставихме врага да си помисли, че сме изгорели."

Неговите хора накиснаха дървения материал в своята половина на траншеята с вода, за да спрат разпространението на пламъците, и потопиха балаклавите си във вода, за да се опитат да избегнат вдишване на дим, каза той. В продължение на три часа лежаха под дима в горящата траншея, преди да рискуват да избягат, връщайки се на сигурно място с тежко обгорели крайници.

Двете останали групи останаха на целта още 14 дни, казва "Айс", преследвани от руски дронове. Те не можеха да бъдат снабдявани от дронове толкова близо до врага, така че трябваше да набавят провизии от унищожени бойни машини в района, когато условията позволяваха.

Убитият войник, "Кайнд", 30-годишен, беше близък приятел на "Девет".

"Малко е емоционално да се говори за това", казва той, преди гласът му да заглъхне. Вместо това той изважда смартфона си, за да пусне видео, показващо мъжете да се шегуват, докато са натъпкани в малък бункер. "Това сме ние на мисия", отбелязва войникът.



"Какво бихте казали за обслужването тук в този хотел? Как е?", пита един войник във видеото. "Обслужването е ужасно, но момичетата са добре", идва отговорът, на който се смее. Той е заобиколен само от своите другари, потящи се в термобельо и бронежилетки. "Кинд, кажете ни как е местната спа зона?", пита записът на войника.

"Всичко е страхотно, в сравнение с други ситуации", отговаря Кинд. "В коктейл бара обаче има твърде малко хора", казва той шеговито. "Нещо трябва да се направи по въпроса."

В крайна сметка "Ферата" успя да спре руското флангово движение. Този месец, след като X на Илон Мъск се съгласи на схема тип "бял списък", която блокира руския достъп до Starlink в Украйна, украинците успяха да контраатакуват и започнаха да ги тласкат назад, твърди Монгол.

"Като се възползвахме от значителни комуникационни проблеми от вражеската страна след пълното спиране на Starlink, беше възможно да ги изтласкаме назад от селището Приморско и значително да намалим напредъка им по бившето язовирно езеро Каховка", допълва той.

Руснаците обаче все още атакуват през центъра на Степногорск. Монгол не очаква мирните преговори да доведат до скорошен успех. Неговите хора ще продължат да се бият, докато руснаците са на украинска територия, категоричен е той.

"Само унищожаването на жива сила ще намали бойния потенциал на противника. Нито един танк, нито един дрон не се движи без жива сила. Нашата задача, на първо място, е да убиваме руснаците."