Два дни безплатен транспорт за Нова година в Пловдив

Целият градски транспорт в Пловдив ще бъде безплатен два дни - на 31 декември и 1 януари. "Целта е хората да д​ойдат на площада, да се порадват на коледната украса и да посрещнат с добро настроение ​новата година", обясни за "Марица" кметът Костадин Димитров. За първи път от години насам гратис по всички 29 автобусни линии имаше миналата година на 25 и 31 декември.

Ресорният зам.-кмет Николай Душков допълни, че в новогодишната нощ градският транспорт ще работи до 1 ч​аса. Специално за късните часове ще бъдат сформирани четири маршрута, за да обхванат максимално различните квартали, както беше преди време. Рейсовете ще тръгват и ще пристигат на срещуположните спирки на Тунела​-север и Тунела​-юг.

В първия ден на новата година автобусите ще започнат да се движат по-късно от обичайното си разписание. Досега практиката беше първите рейсове да излизат от гаража в 8 часа. На 31 декември и 1 януари градският транспорт ще върви по разреден празничен график, утвърден с решение на Общинския съвет.

Пътниците ще плащат в градския транспорт в Пловдив 0,50 евро от 1 февруари, стана ясно още на сесията на Общинския съвет. Цената на билетчето ще бъде намалена от левче на 98 стотинки, за да стане 50 цента при превалутирането. Намалението с две стотинки се прави с цел да не се стига до хаос при заплащането на билет с цена 0,51 евро, както се получава според официалния курс. /Марица