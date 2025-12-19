IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два дни безплатен транспорт за Нова година в Пловдив

В цялата градска мрежа ще се пътува без пари на 31 декември и 1 януари

19.12.2025 | 09:33 ч. 0
Снимка Марица

Целият градски транспорт в Пловдив ще бъде безплатен два дни - на 31 декември и 1 януари. "Целта е хората да д​ойдат на площада, да се порадват на коледната украса и да посрещнат с добро настроение ​новата година", обясни за "Марица" кметът Костадин Димитров. За първи път от години насам гратис по всички 29 автобусни линии имаше миналата година на 25 и 31 декември.  

Ресорният зам.-кмет Николай Душков допълни, че в новогодишната нощ градският транспорт ще работи до 1 ч​аса.  Специално за късните часове ще бъдат сформирани четири маршрута, за да обхванат максимално различните квартали, както беше преди време. Рейсовете ще тръгват и ще пристигат на срещуположните спирки на Тунела​-север и Тунела​-юг.

В първия ден на новата година автобусите ще започнат да се движат по-късно от обичайното си разписание. Досега практиката беше първите рейсове да излизат от гаража в 8 часа. На 31 декември и 1 януари градският транспорт ще върви по разреден празничен график, утвърден с решение на Общинския съвет.  

Пътниците ще плащат в градския транспорт в Пловдив 0,50 евро от 1 февруари, стана ясно още на сесията на Общинския съвет. Цената на билетчето ще бъде намалена от левче на 98 стотинки, за да стане 50 цента при превалутирането.  Намалението с две стотинки се прави с цел да не се стига до хаос при заплащането на билет с цена 0,51 евро, както се получава според официалния курс. /Марица 

пловдив празници транспорт безплатен
