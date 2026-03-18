Стряскащо: Изплуваха трупове във Варна и Поморие тази сутрин

Тяло на мъж е изплувало във Варна тази сутрин. То е било намерено край един от плаващите докове на Кораборемонтния завод, съобщава "Фокус".
Сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на дока.
Полицията е на място и извършвад оглед.
Морето изхвърли труп и на жена в Поморие, съобщават очевидци, които са спортували край ивицата в Новия град.
Според непотвърдена информация жената е на 57 години, от София. Няма следи от насилие.