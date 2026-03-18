Стряскащо: Изплуваха трупове във Варна и Поморие тази сутрин

Телата са на мъж и жена

18.03.2026 | 10:03 ч.
Снимка: БГНЕС

Тяло на мъж е изплувало във Варна тази сутрин. То е било намерено край един от плаващите докове на Кораборемонтния завод, съобщава "Фокус".

Сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на дока.

Полицията е на място и извършвад оглед.

Морето изхвърли труп и на жена в Поморие, съобщават очевидци, които са спортували край ивицата в Новия град.

Според непотвърдена информация жената е на 57 години, от София. Няма следи от насилие.

