Цветето, което ще привлече късмет в живота ни в годината на Огнения кон

На 17 февруари 2026 година посрещнахме новата китайска година, а именно на Червения огнен кон. Една силно енергийно заредена година, защото в китайския зодиак Конят е стихия, той се движи напред. За всяка нова китайска година има талисмани, аромати, цветове и цветя, за които се смята, че привличат късмета и щастието.

Ако през 2026 година или по-точно до 5 февруари 2027 година (когато ще приключи влиянието на Коня) искате да привлечете благосъстояние в живота си, вижте кое цвете да поставите в дома си и да отглеждате в градината си.

Божур!

Красивият божур се счита за особено благоприятно цвете. Неговата символика съвпада с характеристиките на енергията на Коня, като смелост, решителност, страст и стремеж към постижения. Божурите могат да подпомогнат положителната енергия и благоденствието както в личния, така и в професионалния живот. В китайската култура божурът е известен с многопластовите си значения и се смята за един от най‑благоприятните символи, които можем да внесем в дома си.

Символно значение на цветовете на божура

Според фъншуй, цветът на божура влияе на типа енергия, която той носи

Червен божур – сила, страст и жизнена енергия, символизира богатство, успех и късмет.

Розов божур – хармония, любов и нежност; носи позитивна енергия и баланс в отношенията.

Бял божур – чистота, спокойствие и яснота; подходящ за мирна и хармонична атмосфера.

Жълт или златист божур – радост, благополучие и нови възможности, символизира успех и просперитет.

