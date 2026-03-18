Какви са червените линии на Турция в иранския конфликт?

Три седмици след началото на войната в Иран, турските лидери видяха две ирански ракети да навлизат в тяхното въздушно пространство, преди противовъздушната отбрана на НАТО да ги прихване. Въпреки че елементи на иранския режим изглеждат решени да продължат да насочват атаки към ключови активи на НАТО в Турция, ситуацията представлява сериозна дилема, която може да повлияе на политическото бъдеще на Турция у дома и на доверието в нея в чужбина, пише за TNI Синан Чиди, старши сътрудник по въпросите на Турция във Фондацията за защита на демокрациите (FDD) във Вашингтон, окръг Колумбия.

На 9 март силите на НАТО свалиха иранска балистична ракета, навлязла в турското въздушно пространство над Газиантеп, в югоизточната част на страната. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГС) преди това изстреля балистична ракета към южна Турция на 4 март, което предизвика възмущение от страна на НАТО.

Официалните турски отговори на опитите за удари на Иран показват, че макар Анкара да не се стреми към участие във войната, търпението ѝ с Иран е на изчерпване. По време на пресконференция турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази решимостта на Турция да стои настрана от конфликта, като същевременно предупреди Иран срещу „упоритост и инат в грешките“. Министърът на външните работи Хакан Фидан, който пое турските усилия за осигуряване на маса за преговори за Техеран, призова Ислямската република на 7 март да „бъде внимателна“ и да избягва по-нататъшни изстрелвания срещу Турция.

Турската армия разполага с широк набор от възможности за реагиране на ирански атаки, но нейните действия зависят от толерантността на турския електорат към участие. С първите президентски избори в страната след Ердоган, които ще се проведат след две години или по-малко, основната грижа на президента е да гарантира, че политическото му движение ще продължи. Ако Техеран тласне Анкара твърде далеч, Ердоган ще се изправи пред предизвикателството да възстанови възпирането срещу Иран, като същевременно избягва политически токсичната ескалация.

Защо Иран е насочен към Турция?

Целта на двете неуспешни ирански атаки най-вероятно е била военновъздушната база Инджирлик, голямо военно съоръжение в южна Турция, непосредствено извън град Адана. В резултат на това Държавният департамент на САЩ нареди на всички служители, които не са в извънредни ситуации, и техните семейства да евакуират консулството в Адана. На повърхностно ниво Инджирлик е ценна военна цел, която вероятно би шокирала силите на САЩ и НАТО, ако Ислямската република извърши успешен удар.

Инджирлик е стратегически жизненоважна база за Турция и НАТО като цяло по няколко причини. Той е най-важната военна база на Турция, функционира като логистичен център за силите на НАТО в Близкия изток и е дом на около 1800 американски войници и цивилни, наред с турски и други войници на НАТО. Поради географското си положение, той е жизненоважен за разузнаване и въздушни операции срещу заплахи в Ирак и Сирия, а именно Ислямска държава. Освен това Инджирлик е склад за американски ядрени оръжия, в който се съхраняват между 20 и 50 атомни бомби B-61. Всички тези фактори правят Инджирлик привлекателна цел, която Иран би могъл да удари, за да нанесе значителен удар по морала на САЩ и НАТО.

Но иранският режим е неразумно да продължава да се опитва да удари Инджирлик или други военни обекти на турска земя, дори ако целта му е да отслаби решимостта на САЩ чрез разширяване на войната и увеличаване на разходите за трети страни. За разлика от монархиите от Персийския залив, подложени на тежки ирански бомбардировки с дронове и ракети, Турция има голяма и ефективна конвенционална армия със стабилна вътрешна отбранителна индустрия.

Анкара черпи въздушната си мощ както от своите усъвършенствани, макар и остарели, самолети на НАТО, включително над 200 американски изтребителя F-16, така и от своите местни бойни дронове. НАТО също се разгневи заради обстрела на Турция от Иран, а успешен удар по турска земя може да накара членовете на договора да започнат да обсъждат колективни военни действия по член 5, вместо единствено да укрепват отбраната.

Може би най-важното е, че ракетните атаки на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) ненужно провокират Турция, предвид усилията, които правителството на Анкара положи да защити Техеран и да предотврати американски удари преди 28 февруари. Откакто избухна войната, Ердоган все още отказва достъп на американски военни самолети до турското въздушно пространство, не желаейки да участва в офанзивни операции срещу иранския режим. Многократните атаки с балистични ракети няма да накарат турските лидери да поискат мир, а вместо това ще ги отчуждят.

Това показва, че е малко вероятно останалото основно ръководство на Ислямската република да разреши атаки с балистични ракети на турска територия. Вместо това, доктрината за „мозаична отбрана“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГР), която позволява на местните командири да вземат решения без одобрението на Техеран в случаи на обезглавяване на режима, вероятно е поставила решението за изстрелване на ракети срещу Турция в ръцете на провинциални служители.

Разколът в повреденото висше командване на Иран сочи към тази вероятност. Докато президентът Масуд Пезешкиан се извини за ударите по съседите на Иран, говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаей отказа всякакви разкаяния, заявявайки, че „няма смисъл да се говори за нищо друго освен за отбрана и смазващи отмъщения срещу враговете“.

Първият е успешна ракетна атака на КГР на турска земя. Независимо дали ще достигне целта си – може би една от ключовите въздушни бази или радарни станции на Турция – или ще пропусне и ще удари район с цивилно население, кабинетът на Ердоган може би ще бъде принуден да локализира и удари отговорните части или обекти.

Второто е нарастващият натиск от съюзниците и партньорите на Турция да се присъедини към битката, изправена пред многократни атаки от Техеран и неговите пълномощници. Дори отвъд опасенията на НАТО, Иран и неговият партньор-прокси, ливанската Хизбула, атакуваха стратегическите приятели и интереси на Анкара: Азербайджан и Кипър. С твърдения, че защитава населената с турци окупационна зона в Северен Кипър, Турция вече изпрати шест изтребителя F-16 на острова, въпреки че кипърското правителство не желае никакво военно присъствие от страна на Турция. Сирени за въздушна тревога, които се чуват над ключови партньори, и евентуални молби от НАТО за логистична помощ биха създали хлъзгав склон към турско участие.

Трето, и донякъде отделно, е кюрдският въпрос. Световните медии съобщиха за слухове за американско-израелски разузнавателни операции за въоръжаване и подготовка на ирански кюрдски бунтовници за въстание срещу режима на 3 март. Тези бунтовници, включително Партията за свободен живот на Кюрдистан (PJAK) - иранско крило на Кюрдската работническа партия (PKK), която Анкара мрази - ще започнат продължителна борба за кюрдска автономия по югоизточната граница на Турция. Като се има предвид опитът на Анкара в отношенията с кюрдските сили в Сирия, въстанието на PJAK вероятно ще предизвика турски трансгранични въздушни и/или сухопътни атаки.

Защо Ердоган се колебае?

Турция наблюдава войната в Иран с дълбока загриженост - но не непременно по причините, които мнозина във Вашингтон предполагат. Публично президентът Реджеп Тайип Ердоган призовава за сдържаност и предупреждава, че конфликтът може да обхване целия регион. Но под тази реторика се крие по-пресметната стратегия.

За Ердоган оцеляването на Ислямската република отдавна служи на геополитическа цел. Мрежата от прокси групи на Иран - от Хизбула до Хамас - оказва натиск върху Израел и фрагментира регионалния баланс на силите. Тази фрагментация създава стратегическо пространство за разширяване на влиянието на Турция в Близкия изток, Кавказ и Африка. Но рискът Турция да се превърне в непреднамерено бойно поле подкопава нейната посредническа позиция и ограничава дългосрочното маневриране на Анкара.

Това е дилемата, пред която е изправена Анкара. Турция иска Иран да бъде отслабен, но не и заменен от демократично, прозападно правителство, което би могло да се превърне в мощен регионален конкурент и съюзник на Израел. Повреденият ирански режим, все още способен да поддържа антиизраелски посреднически натиск, помага за ограничаване на регионалното господство на Израел, което Ердоган счита за съществено за собствените амбиции на Турция. От гледна точка на Анкара идеалният изход от тази война е парадоксален: отслабен Иран, Израел все още под натиск и Турция, позиционирана да се превърне в централна сила в региона.

Освен стратегическата двойна обвързаност, вътрешните антивоенни настроения вероятно ще функционират по-скоро за ограничаване на обхвата на военните опции, които Ердоган може да обмисли, отколкото за изместване на червените линии на Турция или за повишаване на толерантността на Анкара към заплахи от Иран. През последното десетилетие турският президент показа готовността си да нареди военни операции в Турция и в чужбина, от Ирак и Сирия до Либия и Сомалия.

Ако Иран пресече червена линия, като изстреля ракети по турска военна база или район с цивилно население, много турци може да одобрят някакъв ограничен отговор. Въпреки това опозиционната Републиканска народна партия (CHP) вече започна да обединява избирателите срещу Ердоган и неговата политика спрямо Иран, твърдейки, че той вече е твърде отворен за военни действия.

Вътрешното одобрение е особено чувствително, защото Ердоган се готви да завърши президентския си мандат, проправяйки пътя за изборите с най-високи залози, които страната е виждала от над две десетилетия.

Това, както и очевидният план на Ердоган да подкрепи сина си Билал като следващ лидер на ПСР и кандидат за президент, отчужди голяма част от Турция отвъд най-лоялните избиратели на президента. Ако Ердоган сметне за необходим военен отговор на ирански удари или кюрдски бунтовници, ще му бъде трудно да определи ясна цел, да постави ограничения и да подготви отстъпление.