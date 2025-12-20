Пийт Дейвидсън стана баща

Пийт Дейвидсън стана татко за първи път!

29-годишната му приятелка Елси Хюит го дари с момиче, което носи името Скоти. Моделката съобщи щастливата новина чрез публикация в социалната мрежа Instagram. Така става ясно, че бебето се е родило през миналия петък - на 12-и декември.

Елси постна редица сладки кадри с новороденото. Вижда се как тя и 32-годишният комик гушкат детето, има снимки от болницата, виждаме и как бебето спи.

"Нашето перфектно ангелско момиче дойде на 12/12/2025. Скоти Роуз Хюит Дейвидсън. Моето най-добро произведение досега, аз абсолютно съм препълнена с любов и благодарност, и недоумение", написа Хюит към публикацията си.

