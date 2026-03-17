Шведите от "Леле Леле" представят новата си програма в България

Нашумелият оркестър "Леле Леле" от Швеция представя новата си програма в България със специални гости.

"Моят живот се нареди около музиката. От малък ми е мечта да се занимавам с музика. Започнах с китара на 7 години. Още на 17 години се преместих да живея във Финландия, после в Швеция. Правих, струвах, дерзаех и станах музикант. Търсейки себе си като музикант, разбрах, че няма по-силно от нашия фолклор. Контактът с корена и културата е много важен", сподели създателят на групата Михаил Динчев в "България сутрин".

От бандата не знаят български толкова добре, но го учат чрез песните.

"Някои песни се учат и с години, но и на сцената, и в репетиционната ги практикуваме. Песните в репертоара ни не са концентрирани към място. По някой път търсим разнообразие - да представим различни атмосфери", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Тамбурата е натурално продължение на китарата за Динчев.

"Първоначалното име дойде от баща ми, който възкликна "леле, леле, как сме се оплеле". Това е четвъртият ни път в България. Довечера имаме концерт в Бургас от 19 часа. Входът е свободен и ще имаме специални гости. В София концертът е в четвъртък от 20 часа, входът отново е свободен", коментира гостът.