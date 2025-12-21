Коледни традиции от цял свят

Празниците са като тайни врати към културата на хората – отваряш ги и попадаш в свят на странни ритуали, ярки костюми и неочаквани ястия. По света съществуват обичаи, които изглеждат необичайни, дори загадъчни, но всички те разказват една и съща история: желанието за късмет, закрила, сплотеност и ново начало. Нека направим пътешествие из някои от най-интересните празнични традиции, включително и от България.

България: нестинари, кукери и сурвачки

В някои села в Югоизточна България и днес се изпълнява древен обичай, при който избрани хора, изпаднали в особено състояние на съсредоточение и транс, танцуват боси върху нагорещени въглени. Ритуалът се нарича нестинарство. Смята се, че този ритуал носи пречистване, здраве и защита за общността. Той съчетава много стари вярвания с по-късни религиозни елементи и се изпълнява само в точно определени дни.

По Нова година пък децата обикалят домовете със сурвачки – красиво украсени клонки от дрян – и с леки потупвания и благословии пожелават здраве и плодородие, а в замяна получават лакомства или дребни пари. В други райони зимата и началото на пролетта се отбелязват с шествия на страховити маскирани мъже, чиито костюми и звънци трябва да прогонят злото и да осигурят добра реколта. Обичаят „кукери“ е вече много добре познат не само у нас, но и по цял свят.

