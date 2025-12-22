Тенденции при маникюрите за зимата

Зимата вече е при нас. Със снега, по-студеното време и празниците, идва още нещо. А именно - нови тенденции в света на модата и красотата. Всички знаем колко важна част от визията е маникюра. Той може да отразява настроението, да е съобразен със сезони, празници, трендове. Кои са най-актуалните маникюри тази зима? Ето отговорите на американския "Cosmopolitan".

Нокти на точки

Още от началото на 2025 г. различни принтове - флорални, на точки, карирани, раирани, животински са голям хит. И това повлиява не само на дрехи и аксесоари, а и на маникюри. Специално точките са много модерни за зимата. И може да заложите на нещо по-интересно - светла основа и тъмни точки на едната ръка, тъмна основа и светли точки на другата. Маникюрът стои сладко и игриво.

Еленов принт

Един от символите на коледния сезон, с който започва зимата! С такъв маникюр определено ще изпъквате. И не е нужно да рисувате елени по ноктите, особено когато празниците минат. По-скоро може да заложите на друг хитов принт - животинския. Лакирайте ноктите в кафяво и нарисувайте бели точки - така създавате еленов принт. Така сте в тон със зимата и празниците, в същото време маникюрът е изискан.

Кралско златно

Още един типичен нюанс за зимата и празниците. Никога няма да сбъркате със златист маникюр. Бляскавите, лъскави и блестящи нокти са хит от няколко години, най-актуални са именно за партита, празненства, банкети, празници - каквито има доста през зимата и когато прекарваме повече време в ресторанти, барове, на базари, отколкото навън. Бляскавият златен маникюр ви прави елегантни, като кралски особи и е идеален и за новогодишната нощ.

