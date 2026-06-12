5 лесни и бързи рецепти да си направите сами свежо плодово сорбе

Търсите освежаващ летен десерт, който се приготвя за минути? Тези лесни рецепти за домашно сорбе са идеалното решение за горещите дни.

С няколко съставки и помощта на блендер или кухненски робот можете да си направите вкусно плодово сорбе без машина за сладолед. Насладете му се веднага като кремообразен десерт или го замразете за по-плътна текстура.

5 лесни и бързи рецепти за свежо плодово сорбе

1. Класическо домашно сорбе от манго

Това ароматно сорбе от манго е сред най-популярните летни десерти. Съчетава естествената сладост на плода със свежестта на лайма.

Необходими съставки:

3 чаши замразени парченца манго

1 супена лъжица прясно изцеден сок от лайм

2 супени лъжици мед или сироп от агаве

Начин на приготвяне:

Поставете замразеното манго, сока от лайм и меда в блендер или кухненски робот.

Пасирайте за около 1-2 минути до получаване на гладка и кремообразна смес.

При необходимост спирайте уреда и обирайте сместа от стените.

Сервирайте веднага или замразете за 2-3 часа.

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Източник: Tialoto.bg