5 лесни и бързи рецепти да си направите сами свежо плодово сорбе

Търсите освежаващ летен десерт, който се приготвя за минути? Тези лесни рецепти за домашно сорбе са идеалното решение за горещите дни.
С няколко съставки и помощта на блендер или кухненски робот можете да си направите вкусно плодово сорбе без машина за сладолед. Насладете му се веднага като кремообразен десерт или го замразете за по-плътна текстура.
5 лесни и бързи рецепти за свежо плодово сорбе
1. Класическо домашно сорбе от манго
Това ароматно сорбе от манго е сред най-популярните летни десерти. Съчетава естествената сладост на плода със свежестта на лайма.
Необходими съставки:
3 чаши замразени парченца манго
1 супена лъжица прясно изцеден сок от лайм
2 супени лъжици мед или сироп от агаве
Начин на приготвяне:
Поставете замразеното манго, сока от лайм и меда в блендер или кухненски робот.
Пасирайте за около 1-2 минути до получаване на гладка и кремообразна смес.
При необходимост спирайте уреда и обирайте сместа от стените.
Сервирайте веднага или замразете за 2-3 часа.
Цялата статия четете на Tialoto.bgGoogle News Showcase.