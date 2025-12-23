2 зодии, за които 2026-а ще бъде предизвикателна

Всяка година носи своите цикли и теми, а астрологичните движения през 2026 обещават да бъдат особено интензивни за две зодии, които ще бъдат призовани да преминат през дълбоки трансформации: Скорпион и Водолей. За тях това няма да е лесен период, но ще бъде изключително важен за преоценка и растеж.

Ключът е в разбирането на природата на тези предизвикателства.

Скорпион: земетресение във вътрешния свят

За Скорпионите 2026-а ще бъде година, в която космическите влияния ще докоснат най-дълбоките им основи. Планетата реформатор Плутон, която е и ваш управител, ще продължи дългото си пребиваване в Козирог, насочвайки фокуса към вашия 10-и дом на кариерата, публичния живот и авторитетите. Това означава продължаващо, бавно, но неумолимо преструктуриране на професионалните ви основи.

Може да станете свидетел на борби за власт, а това ще ви помогне да преоцените жизнената си мисия или да бъдете изправени пред ситуации, които изискват пълно разпускане на стари амбиции, за да се изгради нещо ново и по-автентично.

Най-голямото предизвикателство обаче ще дойде от екстремно рядко и важно събитие: завръщането на Сатурн във вашата собствена зодия, Скорпион. Това ще се случи за първи път от близо 30 години. Сатурн е учителят, който налага ограничения и изисква отговорност.

