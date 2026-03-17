Пълна промяна: Зендая отряза косата

Зендая се появи на наградите "Оскар", и то по какъв начин! 29-годишната актриса пропусна минаването по червения килим, но пък излезе на сцената, за да даде награда и бе в компанията на колегата си Робърт Патинсън.

Красавицата заложи на елегантен тоалет - дълга рокля в шоколадово кафяво, която е с едно паднало рамо и една дебела презрамка, както и голяма цепка. Но звездата впечатли не само с избора си на рокля.

Тя показа и своята нова прическа.

От снимки от церемонията виждаме, че Зендая е решила да промени визията си за пролетния сезон. Актрисата доста е скъсила косата си.

И е с модерната прическа бикси. Както подсказва името, тя е нещо средно между боб и пикси. Не толкова късо подстригана коса като пиксито, но определено по-къса от традиционния боб.

Кичурите на Зендая дори не достигат брадичката ѝ.

