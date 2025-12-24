Киану Рийвс и Сандра Бълок позираха заедно 30 години след "Скорост"

Киану Рийвс и Сандра Бълок доказват, че някои връзки никога не приключват.

Почти 30 години след премиерата на общия им филм „Скорост“, бившите колеги се събраха зад кулисите на бродуейското шоу Waiting for Godot на 20 декември. Рийвс играе една от ролите в пиесата, а Бълок беше сред публиката, за да го подкрепи. Участието на актьора е лимитирано и колежката му очевидно не е искала да го пропусне.

От списание People публикуваха снимка на събирането. На нея се виждат Киану и Сандра един до друг, а до актрисата е застанал и още един член на екипа на пиесата – Алекс Уинтър. Носителката на „Оскар“ също така позира в групова снимка заедно с актьорите Брандън Дж. Дирдън и Майкъл Торнтън, които участват заедно с Рийвс и Уинтър. Последните двама пък се познават доста добре от екрана, тъй като си партнират в научнофантастичната комедийна поредица „Бил и Тед“.

Според източник, Бълок е била зад кулисите, поздравявайки всеки от екипа на пиесата след края ѝ.

„Тя беше много сладка и мила с всеки, с когото се запозна. И да я видим отново с Киану, имахме чувството, че времето сякаш е спряло“, казва вътрешният човек пред списание People.

Свързани статии

Сандра Бълок и Киану Рийвс се събират отново 31 години по-късно

Запознайте се с най-свестните момчета в Холивуд – от Том Харди до Киану Рийвс

Сандра Бълок е взела книжка за автобус за „Скорост“

Режисирана от Джейми Лойд, „В очакване на Годо“ се играе в строго ограничен график до неделя, 4 януари. Предварителните изяви на актьорите започнаха в събота, 13 септември, а официалното откриване беше в неделя, 28 септември.

Широко смятана за една от най-добрите пиеси на всички времена, екзистенциалната история от 1953 година изследва темите за несигурността, надеждата и човешкото състояние. Историята проследява двамата герои Естрагон (Рийвс) и Владимир (Уинтър), докато прекарват времето си в разговори, срещи с непознати и моменти на абсурден хумор и отчаяние – всичко това, докато чакат до едно дърво някой на име Годо, който така и не пристига.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg