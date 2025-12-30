IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полезни храни за червата, които да добавим към менюто за Нова година

Експертите препоръчват в празничното меню да бъдат включени повече зеленолистни зеленчуци

30.12.2025 | 19:37 ч. 0
Снимка: iStock

Празничните дни често са съпътствани от обилни трапези, отрупани с любими ястия, мезета, десерти и алкохол, които могат да натоварят храносмилателната система.

Това нерядко води до подуване, запек и общ дискомфорт, задържане на излишни течности. Според западни специалисти по хранене, включването на определени храни в празничното меню може да подпомогне храносмилането и да намали тези неприятни усещания.

Ето кои са те:

1. Зеленолистни зеленчуци

Експертите препоръчват в празничното меню да бъдат включени повече зеленолистни зеленчуци като:

  • спанак;
  • кейл (къдраво зеле);
  • различни салати;
  • кълнове, особено от броколи.

Тези храни са богати на микроелементи като магнезий и калий, които подпомагат намаляването на възпалението в червата и спомагат за неутрализирането на киселинността, предизвикана от по-тежките, но така любими празнични ястия.

Препоръчително е зеленолистните зеленчуци да присъстват под формата на салати, супи или като гарнитура към основните ястия. При използване на дресинги за салати е добре те да са домашно приготвени, а не готови и да съдържат по-малко майонеза и оцет, тъй като могат да раздразнят повече стомаха. 

2. Ферментирали храни

Ферментиралите храни са естествен източник на пробиотици. Това са полезни бактерии, които подпомагат баланса на чревната микрофлора и подобряват храносмилането.

Подходящи примери са:

  • кимчи;
  • кисело зеле;
  • кисели краставички;
  • кокосов йогурт;
  • кефир.

У нас киселото зеле и туршиите са част от есенно-зимното и особено от празничното меню. Редовната, но умерена консумация на такива храни може да подпомогне не само храносмилателната система, но и имунитета, което е особено важно през зимните месеци.

3. Храни, богати на фибри

Фибрите играят ключова роля за поддържането на нормална чревна функция и за предотвратяването на запека, който се среща често по време на обилните хранения в празничния период. 

Сред подходящите източници на фибри са:

  • киноа;
  • див ориз;
  • сладки картофи;
  • тиква.

Специалистите напомнят, че приемът на фибри също трябва да бъде умерен, тъй като прекалено голямото количество, особено ако организмът не е свикнал с него, може да доведе до подуване, газове и дискомфорт в корема. 

Цялата статия може да прочетете в Az-jenata.bg.

