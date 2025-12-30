Полезни храни за червата, които да добавим към менюто за Нова година

Празничните дни често са съпътствани от обилни трапези, отрупани с любими ястия, мезета, десерти и алкохол, които могат да натоварят храносмилателната система.
Това нерядко води до подуване, запек и общ дискомфорт, задържане на излишни течности. Според западни специалисти по хранене, включването на определени храни в празничното меню може да подпомогне храносмилането и да намали тези неприятни усещания.
Ето кои са те:
1. Зеленолистни зеленчуци
Експертите препоръчват в празничното меню да бъдат включени повече зеленолистни зеленчуци като:
- спанак;
- кейл (къдраво зеле);
- различни салати;
- кълнове, особено от броколи.
Тези храни са богати на микроелементи като магнезий и калий, които подпомагат намаляването на възпалението в червата и спомагат за неутрализирането на киселинността, предизвикана от по-тежките, но така любими празнични ястия.
Препоръчително е зеленолистните зеленчуци да присъстват под формата на салати, супи или като гарнитура към основните ястия. При използване на дресинги за салати е добре те да са домашно приготвени, а не готови и да съдържат по-малко майонеза и оцет, тъй като могат да раздразнят повече стомаха.
2. Ферментирали храни
Ферментиралите храни са естествен източник на пробиотици. Това са полезни бактерии, които подпомагат баланса на чревната микрофлора и подобряват храносмилането.
Подходящи примери са:
- кимчи;
- кисело зеле;
- кисели краставички;
- кокосов йогурт;
- кефир.
У нас киселото зеле и туршиите са част от есенно-зимното и особено от празничното меню. Редовната, но умерена консумация на такива храни може да подпомогне не само храносмилателната система, но и имунитета, което е особено важно през зимните месеци.
3. Храни, богати на фибри
Фибрите играят ключова роля за поддържането на нормална чревна функция и за предотвратяването на запека, който се среща често по време на обилните хранения в празничния период.
Сред подходящите източници на фибри са:
- киноа;
- див ориз;
- сладки картофи;
- тиква.
Специалистите напомнят, че приемът на фибри също трябва да бъде умерен, тъй като прекалено голямото количество, особено ако организмът не е свикнал с него, може да доведе до подуване, газове и дискомфорт в корема.
Цялата статия може да прочетете в Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.