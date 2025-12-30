IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роби Уилямс не обича да празнува своя рожден ден

Не било необходимо

30.12.2025 | 20:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Роби Уилямс не празнува своите рождени дни. 51-годишният певец разкри, че е голям фен на Коледа и дава всичко от себе си, за да поглези съпругата си Айда Фийлд и четирите им деца - Теодора, Колет, Чарлтън и Бо.

Но изпълнителят никога не организира голямо парти за своя рожден ден, тъй като е убеден, че хората отпразнуват него самия постоянно, тъй като той е знаменитост. Роби има рожден ден на 13-и февруари.

"Абсолютно обожавам Коледа. Но аз нямам рождени дни... Това е твоят ден да бъдеш знаменитост, но аз вече съм знаменитост - така че аз постоянно съм празнуван. Рождените дни са безсмислени за мен", коментира той пред вестник "The Sunday Times".

Какво още сподели той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes

звезди Роби Уилямс рожден ден празнуване Коледа
