Роби Уилямс не обича да празнува своя рожден ден

Роби Уилямс не празнува своите рождени дни. 51-годишният певец разкри, че е голям фен на Коледа и дава всичко от себе си, за да поглези съпругата си Айда Фийлд и четирите им деца - Теодора, Колет, Чарлтън и Бо.

Но изпълнителят никога не организира голямо парти за своя рожден ден, тъй като е убеден, че хората отпразнуват него самия постоянно, тъй като той е знаменитост. Роби има рожден ден на 13-и февруари.

"Абсолютно обожавам Коледа. Но аз нямам рождени дни... Това е твоят ден да бъдеш знаменитост, но аз вече съм знаменитост - така че аз постоянно съм празнуван. Рождените дни са безсмислени за мен", коментира той пред вестник "The Sunday Times".

Какво още сподели той четете в teenproblem.net