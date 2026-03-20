Ретроградният Меркурий приключи, тези зодии си отдъхват

Преживяхме ретроградния Меркурий. Днес е последният ден от него. Той започна на 26-и февруари и за този период предизвика доста хаос, обърквания, създаде напрежение. За някои зодии сега започва по.спокоен и късметлийски период. Те си отдъхват и отново звездите са на тяхна страна. Ето щастливците, според "Today".

Близнаци

Разширяват хоризонта и визиите си и това създава по-спокойна работна среда, въпреки че са много заети и съобщенията постоянно идват. Сега предсоят много невероятни изненади за тях и дори може някой специално да ги препоръча на висшестоящи хора в работата. Създават се оптимистични връзки и отношения, ако правилно си изиграят картите. Трябва да вярват в професионалните си идеи и така ще се случат прекрасни неща. Нека са готови, идват големи промени, да ги приемат с отворен ум.

Дева

Меркурий става директен и много неща сега ще цъфтят, Девите ще могат да берат плодовете нап труда си. Възможно е да решат да работят в нова компания или да се захванат с друг бизнес. Променят професионалните си цели. Ако вярват в себе си и мечтите си, всичко е възможно да се случи. На личен етап - перфектно време да поговорят с човек от миналото си, който ги е дразнил. Ще могат да изяснят нещата и да разберат мотивите му. Така ясно ще успеят да вземат решение как да се справят със ситуацията. Важно е да поставят граници.

