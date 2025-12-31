Бионсе вече е в клуба на милиардерите

За почти всеки друг музикален артист "The Renaissance World Tour" би било върхът на кариерата. Тричасовото музикално пътешествие, обхващащо цялата кариера и дискографията на Бионсе, бе една от концертните сензации на 2023 г., като донесе близо 600 млн. долара приходи и затвърди мястото ѝ - редом до Тейлър Суифт - като една от най-големите икони на поп културата в света.

Но 44-годишната поп супернова се преоткри отново през 2024 г., когато издаде кънтри албума "Cowboy Carter" - проект, който отключи нови търговски възможности, коледно шоу на полувремето на NFL и най-доходоносното концертно турне в света за 2025 г., което в крайна сметка ѝ донесе още една титла на отличие - милиардер. Така Бионсе влиза в елитния клуб на знаменитостите, които наскоро са преминали границата с трите запетаи. От общо 22-те милиардери в развлекателната индустрия, почти половината са добавени през последните три години. А изпълнителката става едва петият музикант в тази категория, присъединявайки се към съпруга си Джей-Зи, както и към Суифт, Брус Спрингстийн и Риана.

Професионалният ѝ път е в нейните собствени ръце

Бионсе започва целенасочено да изгражда бизнес империята си още през 2010 г., когато основава Parkwood Entertainment и прибира под свой контрол почти всеки аспект от кариерата си. Компанията управлява професионалния ѝ път и продуцира цялата ѝ музика, документални филми и концерти, като поема по-голямата част от производствените разходи, за да запази по-голям дял от крайната печалба.

"Когато реших да се управлявам сама, за мен беше важно да не отида в някоя голяма мениджърска компания. Чувствах, че искам да вървя по стъпките на Мадона, да бъда сила и да имам собствена империя - и да покажа на други жени, че когато стигнеш този етап в кариерата си, не е нужно да подписваш с някой друг и да делиш парите и успеха си - можеш да го направиш сама", казва тя в интервю от 2013 г., дадено по повод едноименния ѝ албум "Beyoncé".

Макар "Куин Би" да разшири бизнес империята си в няколко индустрии, удобни за знаменитости - включително марка за грижа за косата (Cécred), уиски бранд (SirDavis) и модна линия (Ivy Park), прекратена през 2024 г. - по-голямата част от личното ѝ богатство идва от музиката ѝ, благодарение на контрола върху правата на изключително ценния ѝ каталог и огромните приходи от световните ѝ турнета.

В която и да е сфера на развлекателната индустрия трудно може да се намери по-доходоносно начинание от музикант, който разпродава стадиони. А в постпандемичната ера артистите възприеха философията на Мечо Пух "колкото повече, толкова повече" при живите изпълнения - раздувайки спектакъла до максимум и често добавяйки документален филм в края на турнето. Билет за "Cowboy Carter Tour" това лято не просто гарантираше почти три часа Бионсе на сцена, но включваше летяща кола, роботизирани ръце (наливащи SirDavis, разбира се), златен механичен бик и гост участия, сред които съпругът ѝ, децата ѝ и бившите ѝ колежки от момичешката банда Destiny’s Child.

Изграждането на подобна световна продукция, разбира се, е огромно и скъпо начинание. За "Cowboy Carter Tour" това означаваше над 350 души екип, оборудване, натоварено в 100 тира, и осем товарни самолета Boeing 747, които го пренасяха от град на град. При традиционния модел на турне шоу от такъв мащаб трудно би било икономически устойчиво, но Бионсе е сред пионерите на новия модел на мини-резиденции - установявайки се в едва девет стадиона в Америка и Европа за по няколко дни и изнасяйки общо 32 концерта. И както при "Eras Tour" на Суифт, феновете доказаха, че са готови да пътуват на дълги разстояния и да плащат астрономически цени, за да станат свидетели на спектакъла.

Общо турнето е донесло над 400 млн. долара приходи от билети, според Pollstar, и още около 50 млн. долара от мърчандайз, продаден на концертите, по оценки на Forbes. А тъй като Parkwood е продуцирала всичко, Бионсе е успяла да си осигури по-високи маржове на печалба. Комбинирайки приходите от турнето с печалбите от музикалния си каталог и спонсорски сделки през годината, Forbes изчислява, че през 2025 г. тя е спечелила 148 млн. долара преди данъци - което я прави третия най-високоплатен музикант в света.

Успехът е резултат от дълъг и богат творчески път

Това ниво на финансов успех се е изграждало бавно през годините, особено след като тя се отделя от Destiny’s Child в началото на 2000-те и спира да бъде управлявана от баща си през 2010 година. Тя намира и нови начини да превръща музиката си в събитие - включително изненадващия албум "Beyoncé" през 2013 г., "визуалния албум", излъчен по HBO, към "Lemonade" през 2016 г., както и хедлайнерското си участие на Coachella през 2018 г. с ("Homecoming"), което привлича 458 000 едновременни зрители на живо в YouTube и по-късно ражда документален филм за Netflix - за който тя получава приблизително 60 млн. долара.

За "Cowboy Carter" Бионсе прави и специално шоу на полувремето за първия коледен мач на NFL, излъчен от Netflix - с приблизителен хонорар от 50 млн. долара, включително производствените разходи - и залага изцяло на новата си уестърн естетика чрез поредица реклами за Levi’s, които ѝ носят още около 10 млн. долара.

И въпреки хитове като "Texas Hold ’Em", албумно-еквивалентните продажби на дискографията на Бионсе за 2025 г. - метрика, която включва стрийминг, както и дигитални и физически продажби - са били по-малко от половината на тези на други поп изпълнители като Сабрина Карпентър, Bad Bunny или The Weeknd, според данни на Luminate.

Но в пейзаж, в който турнетата съставляват над три четвърти от годишните приходи на един артист - а хора от музикалната индустрия твърдят, че в много случаи делът им може да достига и 90% - най-високоплатените артисти са онези, които могат да пълнят най-големите зали, като Coldplay, Шакира и Ед Шийрън.

А точно това Бионсе прави вече повече от десетилетие. Тя става първата жена артист с изцяло стадионно турне още през 2016 г., а през 2023 г. издига спектакъла на ново ниво с "The Renaissance World Tour". Подобно на Суифт, тя продуцира концертен филм и го разпространява директно чрез веригата киносалони AMC, като прибира близо половината от световния боксофис от 44 млн. долара.

В редките интервюта, които Бионсе дава през последните години - винаги под формата на писмени въпроси - тя споделя, че "Renaissance" и "Cowboy Carter" са първите две части от трилогия албуми в различни жанрове. Феновете остават да гадаят как ще се преоткрие тя следващия път и кога отново ще се появи на сцена, макар че по-рано тази година тя каза пред GQ, че занапред иска да прави турнета само докато децата ѝ не са в училище, с надеждата да запазят поне някакво усещане за нормално детство.

"Положих огромни усилия да остана вярна на границите си и да защитя себе си и семейството си. Никаква сума пари не струва колкото вътрешния ми мир", обяснява тя.