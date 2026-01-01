Как да привлечем пари през новата 2026 чрез фъншуй?

Фъншуй е древна китайска система за подреждане на пространството така, че енергията чи да се движи свободно. Мнозина използват няколко прости фъншуй принципа, за да привлекат повече финансови възможности и продуктивност в ежедневието. Можете да използвате тези лесни фъншуй идеи и принципи за привличане на пари. Ето какво да използвате, къде да го поставите, какво да избягвате и лесни съвети, които можете да приложите веднага.

1. Основният принцип: създайте ясни пътища за „богатство чи“

Във фъншуй парите не са въпрос на пожелание, а на премахване на блокажи и подсилване на подкрепящи елементи. Това означава: премахнете безпорядъка, осветете и поддържайте зоните, които символизират богатство, и добавете малък брой символични предмети, които символизират растеж, движение и защита. Представете си го като градинарство – махате плевелите, поливате почвата, засаждате нещо живо и го пазите.

2. Започнете от входната врата – „устата на чи“

Главният вход е мястото, откъдето възможностите влизат в дома или бизнеса ви. Направете го приветлив и функционален:

Поддържайте входа чист, добре осветен и необезпокояван.

Добавете симетрични растения или красиви саксии от двете страни на вратата.

Постелка, добре работеща брава и ясни номера на входната врата подсилват усещането за сигурност и привличат стабилна енергия.

