Купата е тяхна: ПСЖ празнува титлата в Шампионската лига СНИМКИ

Пари Сен Жермен е новият европейски шампион по футбол, след като победи "Арсенал" във финала на Шампионската лига в Будапеща след изпълнение на дузпи.

Редовното време и продълженията завършиха при 1:1. Кай Хаверц откри резултата за "Арсенал" още в 6-ата минута, а Усман Дембеле изравни за ПСЖ от дузпа през второто полувреме.

При наказателните удари парижани спечелиха с 4:3. За ПСЖ се разписаха Гонсало Рамош, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Лукаш Бералдо, а Нуно Мендеш пропусна. За "Арсенал" точни бяха Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Габриел Мартинели, но Еберечи Езе и Габриел Магаляеш не успяха да реализират.

Така отборът на Луис Енрике защити титлата си от миналата година и стана едва вторият тим след "Реал" (Мадрид), който печели турнира в две поредни години от създаването на формата Шампионска лига.