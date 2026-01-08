Хари и Меган вече имат идеи за кариерите на децата си Арчи и Лилибет

Принц Хари и Меган Маркъл започнаха да мислят за бъдещето на децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Херцозите на Съсекс за първи път намекнаха за потенциалната роля на своите наследници в техните дългосрочни планове.

Изявлението, макар и индиректно, предизвика сериозен обществен интерес и отново насочи вниманието към въпроса какво бъдеще очаква децата на Меган и Хари.

В дните преди Коледа двойката обяви значителна промяна в структурата на своята благотворителна организация, като разкри, че след пет години фондация „Арчуел“ е преименувана на „Арчуел Филантропи“. Новината бе споделена в официално съобщение, в което ясно се подчертава семейният характер на инициативата.

„Тази благотворителна организация позволява на херцога и херцогинята на Съсекс, както и на техните деца, да разширят своите глобални филантропски начинания като семейство“, се казва в изявлението.

Източник: Tialoto.bg