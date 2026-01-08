IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хари и Меган вече имат идеи за кариерите на децата си Арчи и Лилибет

Семейство Съсекс планира внимателно всеки следващ свой ход

08.01.2026 | 22:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принц Хари и Меган Маркъл започнаха да мислят за бъдещето на децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Херцозите на Съсекс за първи път намекнаха за потенциалната роля на своите наследници в техните дългосрочни планове.

Изявлението, макар и индиректно, предизвика сериозен обществен интерес и отново насочи вниманието към въпроса какво бъдеще очаква децата на Меган и Хари.

В дните преди Коледа двойката обяви значителна промяна в структурата на своята благотворителна организация, като разкри, че след пет години фондация „Арчуел“ е преименувана на „Арчуел Филантропи“. Новината бе споделена в официално съобщение, в което ясно се подчертава семейният характер на инициативата.

„Тази благотворителна организация позволява на херцога и херцогинята на Съсекс, както и на техните деца, да разширят своите глобални филантропски начинания като семейство“, се казва в изявлението.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

