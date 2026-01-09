5 неща, които психотерапевтът няма да ви каже

Съвсем спокойно можем да кажем, че психотерапията е по някакъв начин свещена професия. Чрез нея може да се надникне в тъмните кътчета на живота на другите. Разбира се, има граници, а терапевтите са също толкова хора, колкото всички други. Ето някои неща, които вашият терапевт може да не ви каже, но които може би искате да знаете:

„Ще откриеш цял куп скрити проблеми, за които не си знаел, че съществуват“

Повечето хора отиват на терапия с един-единствен проблем. Но скоро осъзнават, че проблемът е просто симптом на по-дълбоки, скрити проблеми – отлагането, с което се сблъскват; склонности към перфекционизъм; дълбоко вкоренени чувства на неадекватност; зависимостите – към алкохол, към наркотици, към работа, към упражнения и т. н. Навиците и поведението, които развиваме, са реакция, един вид механизъм за справяне с трудностите в ранните ни години. Едва когато започнете да изследвате своята реалност, можете да отлепите слоевете и наистина да започнете да разбирате себе си.

„Радвам се, че си тук“

Необходима е сила, за да отделите време за работа върху себе си. Фактът, че сте избрали да направите това в присъствието на терапевт, е комплимент към него. Повод за истинска радост е фактът, че сте решили да тръгнете на това пътешествие.

