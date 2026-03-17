Най-сексапилните звезди на афтърпартито на наградите "Оскар"

На 15-и март, неделя, на бляскава церемония в театъра "Долби" в Лос Анджелис бяха раздадени 98-ите награди "Оскар". Естествено, там много звезди впечатлиха с визиите си. Но не по-малко интересни бяха и тоалетите на официалното афтърпарти на наградите, това на "Vanity Fair". Вижте част от тях.

Хайди Клум

52-годишната моделка определено показа, че все още е във форма и в крак с тенденциите. На партито Хайди позира по рокля в светложълто - много модерен сега цвят. Тя е дълга, прозрачна на места - около деколтето и бедрата, и с интересни флорални и геометрични мотиви.

Рита Ора

35-годишната певица също беше във вихъра си на афтърпартито. Рита показа секси визия, като позира по дълга прозрачна рокля в черно, която е със сиви и бели флорални мотиви. Отзад е с панделка и воал. Изпълнителката я комбинира с огромна пухеста черна шапка.

Кара Делевин

33-годишната моделка и актриса заложи на ексцентричен тоалет. Тя е с дълга черна пола, но горната част е доста по-интересна. Представлява прозрачна на места блуза, която е украсена с блестящи елементи в червено, тъмносиньо, бяло, черно, които имитират човешка мускулатура.

Кая Гербер

Стил и класа от нея! 24-годишната моделка заложи на вечна класика. Тя позира по дълга червена рокля, която е без презрамки, но с голяма цепка. Звездата е с червени обувки на висок ток, пусната коса и изглежда наистина секси.

Ейса Гонсалес

Приятелката на Григор Димитров също очарова на партито. 36-годишната мексиканска актриса беше като принцеса. Тя позира по дълга сива рокля, която е с тънки презрамки и блестящи флорални мотиви.

