3 лесни ястия, които запазват вкуса си и на другия ден

Ето как да ги приготвите

18.03.2026 | 01:30 ч.
Снимка: istock

Снимка: istock

Нека бъдем честни – понякога най-хубавата част от приготвянето на голямо ястие не е денят в който го приготвяте, а славните остатъци, които ви очакват в хладилника! Има нещо магическо, което се случва за една нощ – вкусовете се сливат, сосовете се сгъстяват, а текстурите се задълбочават. Вижте 3 бързи и лесни ястия, които запазват вкуса си дори на следващия ден:

Кремообразна пилешка супа с картофи и бекон 

Ето какво ще ви трябва за нея:

  • 4 парчета бекон, нарязани 
  • 1 с. л. масло 
  • 1 праз (бялата и светлозелената част), разполовен и нарязан на филийки 
  • 2 скилидки чесън, пресовани 
  • 1 ч. л. семена от копър, счукани 
  • 2 с. л. брашно 
  • 2 чаши мляко 
  • 4 чаши пилешки бульон 
  • 200 г картофи, нарязани на парчета 
  • 6 клончета мащерка 
  • сол
  • прясно смлян черен пипер 
  • 2 чаши нарязано на дребно изпечено пилешко месо на грил 
  • 1 чаша царевица
  • нарязан пресен лук, за сервиране 

Гответе бекона в голяма тенджера на среден огън, докато покафенее и стане хрупкав, 7 до 8 минути; прехвърлете в чиния, покрита с кухненска хартия. Запазете съда. Добавете маслото и праза в запазения съд. Гответе, като разбърквате от време на време, докато омекнат, 3 до 4 минути. Добавете чесъна и копъра. Гответе, като разбърквате, докато пуснат аромат, 1 минута. Добавете брашното и гответе, като разбърквате (1 минута). Бавно разбийте млякото и след това бульона. Добавете картофите и мащерката. Подправете със сол и черен пипер. Оставете да заври, намалете котлона и оставете да къкри, докато картофите омекнат, 14 до 16 минути. Добавете пилешкото месо и царевицата. Гответе, докато супата се загрее, 1 до 2 минути. Изхвърлете мащерката. Сервирайте, гарнирано с хрупкав бекон и лук.

Общо време за готвене: 40 минути
Порции: 7 порции 

Източник: 3 бързи ястия, които запазват вкуса си и на другия ден

