3 лесни ястия, които запазват вкуса си и на другия ден

Нека бъдем честни – понякога най-хубавата част от приготвянето на голямо ястие не е денят в който го приготвяте, а славните остатъци, които ви очакват в хладилника! Има нещо магическо, което се случва за една нощ – вкусовете се сливат, сосовете се сгъстяват, а текстурите се задълбочават. Вижте 3 бързи и лесни ястия, които запазват вкуса си дори на следващия ден:

Кремообразна пилешка супа с картофи и бекон

Ето какво ще ви трябва за нея:

4 парчета бекон, нарязани

1 с. л. масло

1 праз (бялата и светлозелената част), разполовен и нарязан на филийки

2 скилидки чесън, пресовани

1 ч. л. семена от копър, счукани

2 с. л. брашно

2 чаши мляко

4 чаши пилешки бульон

200 г картофи, нарязани на парчета

6 клончета мащерка

сол

прясно смлян черен пипер

2 чаши нарязано на дребно изпечено пилешко месо на грил

1 чаша царевица

нарязан пресен лук, за сервиране

Гответе бекона в голяма тенджера на среден огън, докато покафенее и стане хрупкав, 7 до 8 минути; прехвърлете в чиния, покрита с кухненска хартия. Запазете съда. Добавете маслото и праза в запазения съд. Гответе, като разбърквате от време на време, докато омекнат, 3 до 4 минути. Добавете чесъна и копъра. Гответе, като разбърквате, докато пуснат аромат, 1 минута. Добавете брашното и гответе, като разбърквате (1 минута). Бавно разбийте млякото и след това бульона. Добавете картофите и мащерката. Подправете със сол и черен пипер. Оставете да заври, намалете котлона и оставете да къкри, докато картофите омекнат, 14 до 16 минути. Добавете пилешкото месо и царевицата. Гответе, докато супата се загрее, 1 до 2 минути. Изхвърлете мащерката. Сервирайте, гарнирано с хрупкав бекон и лук.

Общо време за готвене: 40 минути

Порции: 7 порции

